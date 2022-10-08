蔡適應辦寵物美容講座 要打造基隆成為寵物友善城市

民進黨基隆市長參選人蔡適應（左）和議員參選人許睿慈（中）和寵物互動。（記者盧賢秀攝）

2022/10/08 16:13

〔記者盧賢秀／基隆報導〕家裡的毛小孩該吃些什麼比較健康，平時如何幫牠們整理毛髮，民進黨基隆市長參選人蔡適應競選總部今（8）日邀寵物美容師呂政豪舉辦寵物美容講座，蔡適應也特別帶著他的毛小孩柴犬「TONY」現身，並與現場的毛小孩互動熱絡，蔡適應表示，支持蔡適應，就是支持基隆成為寵物友善城市。

蔡適應的動保政見，以推動寵物友善城市為主。第一步是建立寵物親子公園，他希望落實第一座寵物公園，希望把各縣市的優點學起來，打造全台灣最好的寵物公園。另外有關寵物的絕育，疫苗的施打，晶片植入等，他都會全力推動，他強調，支持蔡適應，就是支持基隆成為寵物友善城市。

中正區市議員參選人許睿慈説，寵物就像我們的小朋友，有時候會用很可愛的眼神，向人類要食物吃。但是人類的食物鹽分比較高，比較不適合他們，像是巧克力、洋蔥、大蒜、堅果是不行的。有些飼主為了毛髮柔亮，可以補充一點點羊油，生食的部分，可清燙一下雞胸肉、南瓜、花椰菜。而如果是長期食用乾飼料，則要注意補充水分。而食材川燙過是很好的，可以過濾掉一些鉀離子，讓貓咪狗狗維持健康的飲食。

呂政豪說，今天主要的活動是要分享寵物美容經驗，分享毛小孩做造型、梳洗的經驗及注意事項。他說，蔡適應因為自己有一位毛小孩柴犬「TONY」，所以更重視毛小孩的生活的權益。支持蔡適應，就是支持基隆成為寵物友善城市。

蔡適應（中）請寵物美容師呂政豪（左）教民眾為毛小孩梳洗做造型。（記者盧賢秀攝）

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