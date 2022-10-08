南興市場拜票 蔡適應：透過捷運開發推動七堵都更

蔡適應（左二）到七堵南興市場拜票。（記者盧賢秀攝）

2022/10/08 15:10

〔記者盧賢秀／基隆報導〕民進黨基隆市長參選人蔡適應今天到七堵區南興市場掃街，民眾熱情送上粽子、菜頭等幸運好物，蔡適應表示，未來他當市長會更加努力推動基隆捷運，透過捷運開發推動七堵地區都更，發展基隆河谷產業廊帶，藉此吸引內湖南港的廠商來基隆投資增加就業機會。

今天是雙十連假第一天，基隆市雨勢大，蔡適應與市議員參選人林坤明、曾怡芳，前往七堵南興市場掃街拜票，大雨澆不滅民眾的支持聲量，攤商致贈蒜仔、菜頭、粽子、鳳梨等、多樣幸運好物，祝福蔡適應好運旺來、高票當選。

蔡適應表示，很感謝每位給予他鼓勵的朋友，這幾年在他協調中央和市府的情況下七堵地區改善了天際線、道路工程，還有許多管線的汰換

蔡適應表示，他退伍後到王拓委員的辦公室工作時，就常常協助南興市場的攤商，處理許多選民服務，很感謝這些朋友們「一路牽成」，讓他可以當選三屆市議員、兩屆立法委員，今年他即將接續林右昌市長來擔任基隆市長，他要跟每位基隆市民說，基隆過去的發展停滯都是來自於國民黨的不作為，才讓市政建設落後，負債上百億。

蔡適應說，基隆捷運在他和林右昌的努力下定案，現在已經送入環評，預計最快明年底就能動工，基隆市的負債也減輕至68億元，基隆財務評比提升，明年的基隆市將會有更大幅的成長，他會以建構東台北共同生活圈為目標來推動基隆捷運沿線車站的開發，全力發展基隆河谷產業廊帶。

另外，蔡適應也說，由於基隆的財政有明顯改善，未來研擬1280月票的擴大辦理，透過基北北桃四個城市的聯合治理，讓北台灣的通勤不再有城鄉差距，這些都是他會努力來做的事，懇請市民支持一直在基隆奮鬥打拚的蔡適應。

蔡適應（右二）七堵拜票，民眾送上鳳梨。（記者盧賢秀攝）

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