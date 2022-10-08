本土+44467仍較上週增加 死亡+76、中重症+185

2022/10/08 14:09

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥公布，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今日新增44467例，較昨日減少12.3%，但較上週六增加3.3%；中重症新增185例，包含113例中症與72例重症；死亡新增76例，中重症與死亡均無特殊個案。另外，境外移入新增67例。

新增44467例本土病例，為20,589例男性、23,868例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（8,826例），台中市（5,375例），台北市（4,879例），桃園市（4,630例），高雄市（4,520例），台南市（3,231例），彰化縣（2,303例），屏東縣（1,223例），新竹縣（1,180例），苗栗縣（1,155例），雲林縣（1,107例），宜蘭縣（1,082例），新竹市（960例），基隆市（834例），嘉義縣（765例），南投縣（715例），花蓮縣（651例），嘉義市（459例），台東縣（295例），澎湖縣（148例），金門縣（109例），連江縣（20例）。

新增76例本土病例死亡個案，為39例男性、37例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、71例具慢性病史、50例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今年8月29日至10月5日，死亡日期介於9月17日至10月5日。

新增67例境外移入個案中，為28例男性、39例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自法國（3例），美國及德國（各2例），泰國及韓國（各1例）移入，另58例感染國家調查中。入境日期介於今年9月7日至10月7日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,826,989例確診，分別為35,316例境外移入、6,791,619例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。其中11,465例死亡，包含11,449例本土及16例境外移入。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（指揮中心提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法