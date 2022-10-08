為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    本土+44467仍較上週增加 死亡+76、中重症+185

    2022/10/08 14:09

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥公布，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今日新增44467例，較昨日減少12.3%，但較上週六增加3.3%；中重症新增185例，包含113例中症與72例重症；死亡新增76例，中重症與死亡均無特殊個案。另外，境外移入新增67例。

    新增44467例本土病例，為20,589例男性、23,868例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（8,826例），台中市（5,375例），台北市（4,879例），桃園市（4,630例），高雄市（4,520例），台南市（3,231例），彰化縣（2,303例），屏東縣（1,223例），新竹縣（1,180例），苗栗縣（1,155例），雲林縣（1,107例），宜蘭縣（1,082例），新竹市（960例），基隆市（834例），嘉義縣（765例），南投縣（715例），花蓮縣（651例），嘉義市（459例），台東縣（295例），澎湖縣（148例），金門縣（109例），連江縣（20例）。

    新增76例本土病例死亡個案，為39例男性、37例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、71例具慢性病史、50例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今年8月29日至10月5日，死亡日期介於9月17日至10月5日。

    新增67例境外移入個案中，為28例男性、39例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自法國（3例），美國及德國（各2例），泰國及韓國（各1例）移入，另58例感染國家調查中。入境日期介於今年9月7日至10月7日。

    指揮中心統計，截至目前國內累計6,826,989例確診，分別為35,316例境外移入、6,791,619例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。其中11,465例死亡，包含11,449例本土及16例境外移入。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（指揮中心提供）

    指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（指揮中心提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    澎湖確診孕婦就醫 凌天接手緊急後送高雄榮總
    2022/10/08 13:07

    澎湖確診孕婦就醫 凌天接手緊急後送高雄榮總
    英國老年人拒絕施打疫苗追加劑 致病例數增加
    2022/10/08 11:00

    英國老年人拒絕施打疫苗追加劑 致病例數增加

    桃園高鐵站前特區 稀有宅細節取勝
    彰化縣施打莫德納次世代疫苗 10/8開放預約
    2022/10/07 19:09

    彰化縣施打莫德納次世代疫苗 10/8開放預約
    台中+6248！嬰幼兒打疫苗 週六日再開40處快打站
    2022/10/07 17:37

    台中+6248！嬰幼兒打疫苗 週六日再開40處快打站

    汐止中興路生活圈 房價站上5字頭
    導遊搶不到防疫課無法帶團 王必勝：會與觀光局溝通加開場次
    2022/10/07 16:19

    導遊搶不到防疫課無法帶團 王必勝：會與觀光局溝通加開場次
    基隆市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播