謝國樑提基隆科學園區借鏡新北 8至10年創造300億以上收入

國民黨基隆市長參選人謝國樑今天提出基隆科學園區首部曲，打造幸福基金。（記者盧賢秀攝）

2022/10/08 14:09

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨基隆市長參選人謝國樑今天提出基隆科學園區首部曲，借鏡新北經驗，以捷運沿線進行TOD、聯開建設，以捷運做為整體河谷廊帶開發軸心，「捷運到哪，建設就到哪」的核心概念，串起北五堵國際研發新鎮、六堵科技園區、北台科技園區三星亮點，預計8至10年的時間，要替基隆創造300億元以上的收入。

謝國樑表示，基隆科學園區的規劃將會並在開發過程導入容積回饋概念，讓當地市民可享受開發大樓帶起區域經濟發展的便利，地主保有土地同時，也能參與開發獲得分潤，政府則能使整體都市發展更加完善，連動促進產業發展。

謝國樑指出，基隆科學園區只要能夠獲得鄰近的內科6兆產值、23萬就業人口20%外溢效應，就能注入不一樣的未來，工業區翻轉必須導入創新模式，往後將會鼓勵輔導北五堵及北台科技園區積極轉型與都市重劃，朝向蘋果、思科等科技園區的發展模式，打造工作與生活並存的高科技園。

六堵及大武崙則會往遠雄utown的創新園區方向去調整，讓基隆轉型改變，當科學園區的都市計劃再與捷運站體TOD、沿線都市規劃的整體開發結合，就能夠累積基隆容積央銀的成長，打造基隆幸福基金。

最後謝國樑強調，端看基隆全區，除仁愛區位處市中心蛋黃區，其餘蛋白區仍有大量開發空間，特別是七堵、暖暖、安樂3區雖離市區較遠，但與雙北卻較近，在基隆科學園區建設的增值潛力與容積移轉增大的雙重誘因下，妥善利用容積央行機制，能夠有效推進都市計畫與跨區域整合，使蛋黃區空間有效釋放，蛋白區則在產業鏈有效發展自動增值，期盼未來能與基隆的市民朋友一起努力，一起讓基隆變得更好。

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