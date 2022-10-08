為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    謝國樑提基隆科學園區借鏡新北 8至10年創造300億以上收入

    國民黨基隆市長參選人謝國樑今天提出基隆科學園區首部曲，打造幸福基金。（記者盧賢秀攝）

    國民黨基隆市長參選人謝國樑今天提出基隆科學園區首部曲，打造幸福基金。（記者盧賢秀攝）

    2022/10/08 14:09

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨基隆市長參選人謝國樑今天提出基隆科學園區首部曲，借鏡新北經驗，以捷運沿線進行TOD、聯開建設，以捷運做為整體河谷廊帶開發軸心，「捷運到哪，建設就到哪」的核心概念，串起北五堵國際研發新鎮、六堵科技園區、北台科技園區三星亮點，預計8至10年的時間，要替基隆創造300億元以上的收入。

    謝國樑表示，基隆科學園區的規劃將會並在開發過程導入容積回饋概念，讓當地市民可享受開發大樓帶起區域經濟發展的便利，地主保有土地同時，也能參與開發獲得分潤，政府則能使整體都市發展更加完善，連動促進產業發展。

    謝國樑指出，基隆科學園區只要能夠獲得鄰近的內科6兆產值、23萬就業人口20%外溢效應，就能注入不一樣的未來，工業區翻轉必須導入創新模式，往後將會鼓勵輔導北五堵及北台科技園區積極轉型與都市重劃，朝向蘋果、思科等科技園區的發展模式，打造工作與生活並存的高科技園。

    六堵及大武崙則會往遠雄utown的創新園區方向去調整，讓基隆轉型改變，當科學園區的都市計劃再與捷運站體TOD、沿線都市規劃的整體開發結合，就能夠累積基隆容積央銀的成長，打造基隆幸福基金。

    最後謝國樑強調，端看基隆全區，除仁愛區位處市中心蛋黃區，其餘蛋白區仍有大量開發空間，特別是七堵、暖暖、安樂3區雖離市區較遠，但與雙北卻較近，在基隆科學園區建設的增值潛力與容積移轉增大的雙重誘因下，妥善利用容積央行機制，能夠有效推進都市計畫與跨區域整合，使蛋黃區空間有效釋放，蛋白區則在產業鏈有效發展自動增值，期盼未來能與基隆的市民朋友一起努力，一起讓基隆變得更好。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    謝國樑廣告看板高掛路口 爭取選民認同
    2022/10/06 18:55

    謝國樑廣告看板高掛路口 爭取選民認同
    基隆捷運環評審查 蔡適應：綜合規劃年底送政院核定
    2022/10/06 14:29

    基隆捷運環評審查 蔡適應：綜合規劃年底送政院核定

    竹東至善重劃區新案 竹科客都愛
    謝國樑競辦烏龍指控蔡適應缺席立院 反被嗆「謝立委」出席率極低
    2022/10/06 13:37

    謝國樑競辦烏龍指控蔡適應缺席立院 反被嗆「謝立委」出席率極低
    謝國樑稱「沒錢的才會洗錢」 蘇仁和：這是對基隆人的侮辱
    2022/10/05 20:54

    謝國樑稱「沒錢的才會洗錢」 蘇仁和：這是對基隆人的侮辱

    汐止中興路生活圈 房價站上5字頭
    基隆市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播