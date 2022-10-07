為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    獨臂色狼回家了！5度性侵少女惡犯獲釋街坊瘋傳 警嚴陣以待

    李姓性侵慣犯上月中旬獲釋返家，街坊驚恐瘋傳。示意圖。（資料照）

    李姓性侵慣犯上月中旬獲釋返家，街坊驚恐瘋傳。示意圖。（資料照）

    2022/10/07 23:36

    〔記者林嘉東／基隆報導〕李姓獨臂性侵慣犯5度性侵少女入監服刑，接受強制治療，與世隔絕17年後，已於上月中旬獲釋回家，鄰居看到他在社區出沒嚇壞，在社群網路瘋傳：「獨臂色狼回家了！」警方也布下警網，嚴防他再犯。

    2005年間，35歲李姓男子4天內2度持刀侵入住宅性侵少女，被判處9年徒刑定讞，2014年執行期滿前，因仍有高度再犯可能性，被裁定到南投草屯療養院附設大肚山莊接受強制治療，治療至今已8年。

    李男不滿已經治療8年還無法出院，向基隆法院聲請停止強制治療，但屢遭駁回。李男不服，2度提起抗告說，草療遴選的治療評估小組9名委員鑑定、評估後，以8票比1票決議通過，認定他「再犯危險性顯著降低」。

    基院不採「再犯危險顯著降低」決議結論，也發現委員表決李男「對兒童的性偏好降低」、「對性的認知扭曲有改善」等細項評估指標，同意票都沒超過半數；其中「對兒童的性偏好降低」甚至是0票。

    基院認為，李男雖獲鑑定「再犯危險性顯著降低」，但鑑定報告細項顯示的結果卻不是如此，有繼續強制治療必要，因此駁回。

    但高院以基院未依大法官釋字第799號解釋意旨，給予李男親自或委任辯護人到庭陳述意見機會，且高院視訊李男、傳喚李男二姊與當地里長時，二姊當庭願意當緊急連絡人，里長也說會多關心李男，高院因此認為李男獲得家庭與親友支持，二度撤銷基院裁定，發回更裁。

    基隆地院今年8月間裁定李男停止治療，他也在上月中旬獲釋，返回新北市住處，回歸社會。

    鄰居近來發現李男在新北市住處出沒，嚇得在社群網站上瘋傳，在基隆、新北等犯下5起性侵犯的獨臂色狼（李男左手裝義肢）回家了，提醒少女注意安全，千萬別落單。

    管區員警證實李男確實已經返家，但須定期到派出所報到；警方也會不定期到李家查訪，掌握他的行蹤。

    鄰近的基隆警方近來也提高警覺，不定期到轄內國中小校園巡查，嚴防李男跑到基隆犯案。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    性侵累犯出獄又向4少女伸魔爪 分別被重判15年、3年定讞
    2022/05/04 12:47

    性侵累犯出獄又向4少女伸魔爪 分別被重判15年、3年定讞
    南韓淫魔趙斗淳 在家中遭人用鈍器襲擊
    2021/12/17 10:19

    南韓淫魔趙斗淳 在家中遭人用鈍器襲擊

    南京東路市容翻新 正大道小宅超夯
    閹掉！性侵累犯「化學去勢」 巴基斯坦法案通過
    2021/11/18 22:50

    閹掉！性侵累犯「化學去勢」 巴基斯坦法案通過
    糗大！《印度快報》用錯照片 俄國總統普廷慘淪性侵犯
    2021/04/10 17:34

    糗大！《印度快報》用錯照片 俄國總統普廷慘淪性侵犯

    全國電子週年慶 大家電73折起
    搶走電話嗆「我在強姦妳女兒」 囂張狼交保遭憤怒群眾暴打
    2021/01/28 00:09

    搶走電話嗆「我在強姦妳女兒」 囂張狼交保遭憤怒群眾暴打
    性侵犯強制治療部分違憲 司法院：69性犯罪者可重新審查
    2020/12/31 19:42

    性侵犯強制治療部分違憲 司法院：69性犯罪者可重新審查
    基隆市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播