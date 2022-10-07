獨臂色狼回家了！5度性侵少女惡犯獲釋街坊瘋傳 警嚴陣以待

李姓性侵慣犯上月中旬獲釋返家，街坊驚恐瘋傳。示意圖。（資料照）

2022/10/07 23:36

〔記者林嘉東／基隆報導〕李姓獨臂性侵慣犯5度性侵少女入監服刑，接受強制治療，與世隔絕17年後，已於上月中旬獲釋回家，鄰居看到他在社區出沒嚇壞，在社群網路瘋傳：「獨臂色狼回家了！」警方也布下警網，嚴防他再犯。

2005年間，35歲李姓男子4天內2度持刀侵入住宅性侵少女，被判處9年徒刑定讞，2014年執行期滿前，因仍有高度再犯可能性，被裁定到南投草屯療養院附設大肚山莊接受強制治療，治療至今已8年。

李男不滿已經治療8年還無法出院，向基隆法院聲請停止強制治療，但屢遭駁回。李男不服，2度提起抗告說，草療遴選的治療評估小組9名委員鑑定、評估後，以8票比1票決議通過，認定他「再犯危險性顯著降低」。

基院不採「再犯危險顯著降低」決議結論，也發現委員表決李男「對兒童的性偏好降低」、「對性的認知扭曲有改善」等細項評估指標，同意票都沒超過半數；其中「對兒童的性偏好降低」甚至是0票。

基院認為，李男雖獲鑑定「再犯危險性顯著降低」，但鑑定報告細項顯示的結果卻不是如此，有繼續強制治療必要，因此駁回。

但高院以基院未依大法官釋字第799號解釋意旨，給予李男親自或委任辯護人到庭陳述意見機會，且高院視訊李男、傳喚李男二姊與當地里長時，二姊當庭願意當緊急連絡人，里長也說會多關心李男，高院因此認為李男獲得家庭與親友支持，二度撤銷基院裁定，發回更裁。

基隆地院今年8月間裁定李男停止治療，他也在上月中旬獲釋，返回新北市住處，回歸社會。

鄰居近來發現李男在新北市住處出沒，嚇得在社群網站上瘋傳，在基隆、新北等犯下5起性侵犯的獨臂色狼（李男左手裝義肢）回家了，提醒少女注意安全，千萬別落單。

管區員警證實李男確實已經返家，但須定期到派出所報到；警方也會不定期到李家查訪，掌握他的行蹤。

鄰近的基隆警方近來也提高警覺，不定期到轄內國中小校園巡查，嚴防李男跑到基隆犯案。

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