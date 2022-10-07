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    1280月票納入台鐵、機捷？ 洪孟楷召開公聽會討論

    國民黨立委洪孟楷今天舉辦「照顧通勤族 生活共同圈 台鐵、機捷納入雙北1280定期票可行性」公聽會，國民黨桃園市長參選人張善政、國民黨基隆市長參選人謝國樑等人出席。（洪孟楷辦公室提供）

    國民黨立委洪孟楷今天舉辦「照顧通勤族 生活共同圈 台鐵、機捷納入雙北1280定期票可行性」公聽會，國民黨桃園市長參選人張善政、國民黨基隆市長參選人謝國樑等人出席。（洪孟楷辦公室提供）

    2022/10/07 21:45

    〔記者王千豪／台北報導〕國民黨立委洪孟楷今（7）日召開公聽會，討論如何整合北北基桃大眾運輸，將台鐵、機捷納入雙北1280月票，與會單位樂見北北基桃公共運輸系統的整合，未來將請交通部路政司召集地方政府進行細算，儘速就各交通工具的統計來整合相關票價的制定。對此，洪孟楷期盼，未來能創建更便民的生活共同圈。

    洪孟楷今天舉辦「照顧通勤族 生活共同圈 台鐵、機捷納入雙北1280定期票可行性」公聽會，國民黨桃園市長參選人張善政、國民黨基隆市長參選人謝國樑出席，交通部路政司、台鐵管理局、公路總、台北市交通局、新北市交通局、桃園市交通局等單位都有派人到場。

    張善政表示，台北市、新北市、基隆市、桃園市看起來是4個不同的行政區，但實質上是共同的生活圈，期盼4個市的首長可以打造共同生活圈。他說，他提出一個1280政策，希望跟相關部會機關溝通一下，聽聽大家意見，且因為1280方案牽涉到台鐵、交通部、雙北、基隆，所以到台北來，大家比較方便。

    謝國樑指出，基隆人到外地工作的比例占全國第一，這代表基隆的工作機會不足，而台鐵、客運是通勤族到雙北重要的交通工具，但1280月票沒有納入，對通勤族而言，對經濟造成不少負擔。他說，他相信這次他一定會當選，當選之後會替基隆引進產業，創業就業機會。

    洪孟楷總結各單位的發言，歸納出三個結論。其一，請交通部路政司召集地方政府進行細算，儘速就各交通工具的統計來整合相關票價的制定；其二，統計相關通勤人口數據並進行分析，討論未來分攤之比例責任；三，未來中央也應就跨縣市、減輕交通壓力、鼓勵大眾運輸角度進行專案補助。

    洪孟楷期盼，未來能創建更便民的生活共同圈，整合北北基桃公共運輸系統就是第一步。這是開始，他們共同樂見其成，為城市願景持續打拼。

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