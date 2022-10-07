國民黨基隆議會黨團轟亂掛看板還砍樹 民進黨致歉：廠商處置不妥
2022/10/07 17:11
〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市議會黨團今天（7日）召開記者會，批評民進黨基隆市黨部在國有土地上豎立競選看板，還不惜砍樹破壞當地環境生態，事發後連夜拆除看板，呼籲相關單位即刻展開調查。
民進黨基隆市黨部事後發聲明，市黨部主委蘇仁和說，廠商有提供竹架看板位置，處理過程中有修剪樹叢，10月6日晚間已請廠商拆除並整理，若有不妥之處，深感抱歉。
基隆市議員秦鉦說，日前接獲民眾反映，基隆市安樂區自強隧道旁的綠地上，遭人豎立起競選看板，附近多棵樹木遭人為惡意鋸除，質疑是豎立看板的民進黨基市黨部擔心樹木遮擋看板所為。
秦鉦指出，豎立看板的土地屬國有保護區，按理說不應架設廣告，6日附近也有巨木倒塌，任意破壞樹木恐怕對當地環境造成影響。
國民黨基隆市長參選人謝國樑競選辦公室發言人余治明說，在國有地上豎立鷹架且砍樹，不僅影響到原有的景觀環境，如若遇到颱風、豪大雨也可能會有倒塌事故的風險。另外，這幅看板昨夜連夜拆除，現場遺留眾多捆綁鷹架的粗鐵絲，疑是做賊心虛想要毀屍滅跡。同時，謝國樑競辦也將至地檢署按鈴告發，在國有地保護區架設廣告看板，濫墾樹木一事。
市議員張淵翔說，看到執政黨這種為了選舉危害環境、為所欲爲的惡劣行徑，讓他想起曾在市議會第七次定期會中，向民政處提案修正限縮競選廣告刊登時間、地點，可惜市府遲遲無作為，不但造成廣告林立，破壞市容危害自然環境，更嚴重的是明顯造成選舉成為廣告數量與體積的競爭。