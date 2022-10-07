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    國民黨基隆議會黨團轟亂掛看板還砍樹 民進黨致歉：廠商處置不妥

    國民黨基隆市議會黨團開記者會批評民進黨基隆市黨部在國有土地上豎立競選看板，砍樹破壞生態，又在事發後連夜拆除看板。（謝國樑競選總部提供）

    國民黨基隆市議會黨團開記者會批評民進黨基隆市黨部在國有土地上豎立競選看板，砍樹破壞生態，又在事發後連夜拆除看板。（謝國樑競選總部提供）

    2022/10/07 17:11

    〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市議會黨團今天（7日）召開記者會，批評民進黨基隆市黨部在國有土地上豎立競選看板，還不惜砍樹破壞當地環境生態，事發後連夜拆除看板，呼籲相關單位即刻展開調查。

    民進黨基隆市黨部事後發聲明，市黨部主委蘇仁和說，廠商有提供竹架看板位置，處理過程中有修剪樹叢，10月6日晚間已請廠商拆除並整理，若有不妥之處，深感抱歉。

    基隆市議員秦鉦說，日前接獲民眾反映，基隆市安樂區自強隧道旁的綠地上，遭人豎立起競選看板，附近多棵樹木遭人為惡意鋸除，質疑是豎立看板的民進黨基市黨部擔心樹木遮擋看板所為。

    秦鉦指出，豎立看板的土地屬國有保護區，按理說不應架設廣告，6日附近也有巨木倒塌，任意破壞樹木恐怕對當地環境造成影響。

    國民黨基隆市長參選人謝國樑競選辦公室發言人余治明說，在國有地上豎立鷹架且砍樹，不僅影響到原有的景觀環境，如若遇到颱風、豪大雨也可能會有倒塌事故的風險。另外，這幅看板昨夜連夜拆除，現場遺留眾多捆綁鷹架的粗鐵絲，疑是做賊心虛想要毀屍滅跡。同時，謝國樑競辦也將至地檢署按鈴告發，在國有地保護區架設廣告看板，濫墾樹木一事。

    市議員張淵翔說，看到執政黨這種為了選舉危害環境、為所欲爲的惡劣行徑，讓他想起曾在市議會第七次定期會中，向民政處提案修正限縮競選廣告刊登時間、地點，可惜市府遲遲無作為，不但造成廣告林立，破壞市容危害自然環境，更嚴重的是明顯造成選舉成為廣告數量與體積的競爭。

    國民黨基隆市議會黨團7日召開記者會，批評民進黨基隆市黨部在國有土地上豎立競選看板，砍樹破壞生態，又在事發後連夜拆除看板。（謝國樑競選總部提供）

    國民黨基隆市議會黨團7日召開記者會，批評民進黨基隆市黨部在國有土地上豎立競選看板，砍樹破壞生態，又在事發後連夜拆除看板。（謝國樑競選總部提供）

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