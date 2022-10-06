雨區擴大！ 北北基宜花豪、大雨特報

氣象局今天晚間繼續對北部及東部5縣市發布豪、大雨特報。（擷取自中央氣象局網頁）

2022/10/06 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕受東北季風與對流發展旺盛影響，氣象局今天（6日）晚間繼續對北部及東部5個縣市發布豪雨或大雨特報，提醒民眾留意強降雨發生。

中央氣象局晚間7時許發布豪、大雨特報指出，由於東北季風影響及對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今日宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生機率，基隆北海岸、花蓮地區及大台北山區有局部大雨，並請注意坍方、落石及溪水暴漲。

警報範圍包括基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣等5縣市。

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