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    首頁　>　基隆市

    謝國樑廣告看板高掛路口 爭取選民認同

    國民黨基隆市長謝國樑競選總部近日陸續將政策看板上架，希望爭取選民的支持，有機會兌現政見。（圖為謝國樑競選總部提供）

    國民黨基隆市長謝國樑競選總部近日陸續將政策看板上架，希望爭取選民的支持，有機會兌現政見。（圖為謝國樑競選總部提供）

    2022/10/06 18:55

    〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市長參選人謝國樑的政見看板陸續掛上街道，展現改善基隆的決心。謝國樑表示，雖然近幾年基隆整體外觀大有改善，但他認為，攸關市民生活的教育文化、社福政策、經濟就業、環境品質、醫療等內部市政才是對基隆市民來說最為重要的，因此自己也提出多項規劃，針對各個面向去改善，讓基隆成為進步的城市。

    謝國樑提到，近期陸續在德安路、信一路、義三路、成功一路多處掛上政策看板，包含基隆科學園區引進產業、創造就業、打造全國首創的海灣兒童樂園、改善基隆醫療設立專責兒童門診、針對不同階段學子升學環境的規劃等等，期盼藉由大型看板的形式，向民眾說明自己對於基隆未來的政策規劃，展現改善基隆的決心。

    謝國樑強調，其中也有幾處看板更是表達捍衛基隆人權益的決心，像是「協和電廠改建」與民眾關心的「基隆捷運與台鐵」議題。謝國樑更承諾未來擔任市長，一定會用最嚴格的標準來捍衛基隆安全，並支持捷運與火車台鐵共存，期望用便捷的交通網路打造基隆科學園區。

    謝國樑進一步的指出，協和電廠改建案（四接），一直是自己非常關心的議題，填海造陸除了會破壞周邊海洋生態外，更重要是可能造成基隆市區週遭的安全威脅，無論是液化天然氣儲存槽還是LNG（液化天然氣）船，對於基隆港周邊都是很大危險因子，市民的生命財產安全絕對不容忽視，自己會堅持捍衛到底。

    謝國樑也說，基隆每天通勤到台北上班的民眾，除了搭乘國道客運外，多數人也會選擇搭乘台鐵，所以對於通勤族來說，是一個相當重要的交通工具，自己一直以來，都強烈堅持「捷運及火車共存」，捷運與火車分別代表著不同的「運輸功能」和「搭乘目的」，因此應當要朝向兩者皆保留的方向來做規劃，而非只能二選一，「台鐵、捷運兩兼顧」才是基隆通勤族真正的需求。

    國民黨基隆市長謝國樑競選總部近日陸續將政策看板上架，希望爭取選民的支持，有機會兌現政見。（圖為謝國樑競選總部提供）

    國民黨基隆市長謝國樑競選總部近日陸續將政策看板上架，希望爭取選民的支持，有機會兌現政見。（圖為謝國樑競選總部提供）

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