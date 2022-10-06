基隆捷運環評審查 蔡適應：綜合規劃年底送政院核定

民進黨基隆市長參選人蔡適應（雙手比讚者）今天在基隆市長林右昌（右2）陪同下，前往仁愛市場掃街，受到支持者熱烈歡迎。（圖︰蔡適應提供）

2022/10/06 14:29

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市長參選人蔡適應表示，國民黨基隆市長參選人謝國樑過去擔任立委時，對於基隆捷運是一事無成，而且當時反對基隆捷運最兇的就是當時擔任交通部長的葉匡時，所以他才會說對手「請鬼拿藥單」。蔡適應說，基隆捷運目前已經送到環保署進入環境影響評估的審查，綜合規劃的部分，即將在年底送到行政院、做最後的核定。

蔡適應提到，他會讓基隆捷運一步一步的實現，未來基隆捷運的推動分為兩大階段，第一階段是八堵到南港車站，以及銜接汐東線的部分，第二階段就是汐東線的延伸，還有八堵到基隆的部分，他相信一段接一段的推動，讓基隆捷運成為基隆市民未來可以倚賴的交通建設。他指出，下週日（16日）晚間6點行政院長蘇貞昌率領交通部長王國材，會到基隆七堵區的百福宮，跟基隆鄉親報告整體的工作進度，以及未來施政、交通的規劃，我們努力讓過去的不可能、轉變成可能。

針對近期各種民調的公布，蔡適應表示，民調有高有低，他記得趙少康公布的民調，他贏對手大概在3%左右，但是不論民調贏或輸，他都會努力持之以恆爭取最多基隆人的支持，重點是11月26日市民的投票；他不像他的對手，看到自己輸的民調就不甘心，他認爲民調就是民眾對他的看法，他會虛心接受。

蔡適應今天與基隆市長林右昌再次合體掃街，蔡適應上午來到仁愛市場與議員鄭文婷、童子瑋、張秉鈞聯合掃街拜票，蔡適應與林右昌展現超高人氣，許多攤商、基隆人紛紛與兩人合照，更有攤商送上粽子、鳳梨、蒜、菜頭，象徵「包中」和「好運旺旺來」、「凍蒜」、「好彩頭」，祝福蔡適應高票當選。

蔡適應表示，期盼11月26日基隆市民選擇一位，不讓基隆走回頭路、帶領基隆持續進步的市長。

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