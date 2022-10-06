謝國樑競辦烏龍指控蔡適應缺席立院 反被嗆「謝立委」出席率極低

民進黨基隆市長參選人蔡適應今天上午到基隆仁愛市場掃街拜票，爭取選民支持。（圖蔡適應提供）

2022/10/06 13:37

〔記者俞肇福／基隆報導〕立法院國防及外交委員會今天（6日）邀請國安局長陳明通進行「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，國民黨基隆市長參選人謝國樑競選辦公室今天批評，身為基隆唯一一席的立法委員蔡適應，完全不顧立法院的議程，竟然選擇在基隆市進行選舉活動，缺席立法院的會議，辜負選民的期待。

蔡適應競選總部發言人沈詠珮表示，謝國樑陣營搞錯情況了，蔡委員一早先出席立法院的會議，現場的國民黨及民進黨立委都可以作證，且委員也已提出書面的質詢。

沈詠珮說，不知道謝國樑是忘記了還是害怕想起來，他在擔任立委時期，被評比為「待觀察立委」，他的出席率、質詢率、提案率都極低，基隆人不要這樣不用心的市長。

謝國樑競選辦公室發言人余治明指出，民進黨基隆市長參選人蔡適應一直強調自己是公民監督國會聯盟多次評鑑的「優秀立委」，但是今日立法院國防及外交委員會在召開重要會議的同時，蔡適應卻在基隆跑選舉行程，完全打臉他自己之前才說過專職、專心在立法院工作的說法，拿著人民納稅錢、拿著國家付的薪水，卻是再拚自己的選舉，蔡適應這樣的行為，基隆市民絕對無法認同。

余治明表示，蔡適應不斷強調「基隆的選戰，全台都在看，基隆正在進步，需要的是一位專職專心專業的市長」，但是他自己現在的所作所為，完全就是與自己的主張背道而馳。民眾投票的每一張選票，都代表著一份信任與期待，基隆市只有一席的立法委員，難道不應該好好在立法院把會開完嗎？希望蔡適應要好好履行立法委員的職責，而不是拿著人民的民指民膏，去跑自己的選舉行程、去拼自己的選舉。

國民黨基隆市長參選人謝國樑競選辦公室發言人余治明今天批評，自詡為公民監督國會聯盟評鑑的優秀立委蔡適應，缺席立法院國安局長專案報告，跑去拚市長選舉行程，辜負民眾期待。（記者俞肇福攝）

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