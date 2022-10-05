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    首頁　>　基隆市

    謝國樑稱「沒錢的才會洗錢」 蘇仁和：這是對基隆人的侮辱

    民主進步黨基隆市黨部主委蘇仁和今天傍晚（5日）表示，謝國樑昨天（4日）說「沒有錢的人才會洗錢」，這是對於基隆人的侮辱，基隆人不會走回頭路，更不要權貴復辟，重回黑暗時代。 （圖為民進黨基隆市黨部提供）

    民主進步黨基隆市黨部主委蘇仁和今天傍晚（5日）表示，謝國樑昨天（4日）說「沒有錢的人才會洗錢」，這是對於基隆人的侮辱，基隆人不會走回頭路，更不要權貴復辟，重回黑暗時代。 （圖為民進黨基隆市黨部提供）

    2022/10/05 20:54

    〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市黨部主委蘇仁和今天（5日）傍晚表示，謝國樑昨天聲稱「沒有錢的人才會洗錢」，這是對基隆人的侮辱，大家都知道基隆謝家就和連戰家族、台中顏家一樣大搞「金權政治」，把基隆當作「黑錢勝地」，惹出這麼多的風波，基隆人不會走回頭路，更不要權貴復辟，重回黑暗時代。

    蘇仁和說，謝國樑家族公司資產爭議不斷，也無法講清楚，這樣的人若入主市府，連預算都算不清楚，政策法規都搞不定，是要怎麼建設基隆。謝國樑的政見從染疫慰問金、全民送GOGORO，全都是誇大且花大錢的政見，完全不了解基隆的財政狀況，只會再次拖垮基隆財政、並沒辦法真正解決人民需求。

    此外，蘇仁和表示，謝國樑對於家族及自己的金流，不僅講不清楚，也搞不清楚，還用高傲的富二代方式鬧彆扭不向大家公開，不懂財務法規的人要來當基隆市長，真的令人膽顫心驚。

    蘇仁和強調，擔任立委的謝國樑，對基隆漠不關心，消失了好幾年才回來基隆取暖，基隆不是謝國樑取暖洗錢的地方，也不是讓國民黨和謝國樑抹黑的地方。

    他批評，基隆在過去國民黨的主政下，長期的黑暗時代已經過去，基隆真的不能再走回頭路，不能再落入國民黨的手上，特別還是這位被公督盟評為待觀察的立委「謝國樑」，希望市民一定要堅定支持唯一能接棒「林右昌」的「蔡適應」。

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