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    首頁　>　基隆市

    第12次獲公督盟評鑑優秀立委 蔡適應：不開公司營利也無複雜借貸

    公民監督國會聯盟日前公布第10屆立法委員第5會期評鑑結果，共有24位立委評選為優秀立委，公督盟執行長張宏林（左）今天頒發蔡適應（右）「優秀立委」獎牌。（圖為蔡適應競選辦公室提供）

    公民監督國會聯盟日前公布第10屆立法委員第5會期評鑑結果，共有24位立委評選為優秀立委，公督盟執行長張宏林（左）今天頒發蔡適應（右）「優秀立委」獎牌。（圖為蔡適應競選辦公室提供）

    2022/10/05 17:14

    〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市長參選人蔡適應今天（5日）獲得公民監督國會聯盟頒發「優秀立委」獎牌，這是蔡適應第12次獲得「優秀立委」獎牌；蔡適應說，他在國會問政不曾想過開公司營利，也沒有複雜的借貸關係。

    公民監督國會聯盟日前公布第10屆立法委員第5會期評鑑結果，共有24位立委評選為優秀立委，公督盟執行長張宏林今天頒發蔡適應「優秀立委」獎牌。蔡適應表示，這是他第12次獲得優秀立委的獎項，他有幸能夠擔任立委，協助基隆市政府推動翻轉城市的擘劃，感謝每位市民在評鑑中，給予高評價，「優秀立委」是全體市民一起爭取來的榮譽，也是對於基隆進步、向前邁進的肯定。

    蔡適應說，他在國會問政的日子裡，不曾想過開公司營利，也沒有複雜的借貸關係。今年年底軍港西遷即將完成，10月底威海營區即將動工拆除，東岸將會有一個完整的空間，來規畫未來國門開放後、商務旅運的發展。

    他會協助基隆市政府與港務公司、交通部、國防部來溝通，讓基隆東岸再次成為基隆繁華耀眼的港灣。

    另外，蔡適應也表示，他的市港再生標竿計畫2.0和大基隆歷史場景2.0計畫，透過容積移轉獎勵，來達到推動都市更新和城市的再造，以及重要歷史古蹟的修復，讓基隆的文化樣貌再次呈現出來，這些都是奠基在林右昌2任市長的努力之上。

    蔡適應說，而當國門再次開啟時，他有自信可以讓基隆的郵輪觀光、城市的深度旅行，重新繁榮起來。

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