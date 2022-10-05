為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    婦人已被騙100萬還要再匯105萬 警員與行員聯手擋下

    蔡姓婦人（左2）已被假「外甥」騙走100萬元，昨又要去銀行匯款，幸好被行員與警員聯手攔阻。（記者林嘉東翻攝）

    蔡姓婦人（左2）已被假「外甥」騙走100萬元，昨又要去銀行匯款，幸好被行員與警員聯手攔阻。（記者林嘉東翻攝）

    2022/10/05 16:32

    〔記者林嘉東／基隆報導〕蔡姓婦人接獲「外甥」來電借錢，透過ATM、臨櫃方式小額轉帳，累計已匯款100萬元給他，昨對方又來電借錢，這次開口借105萬；蔡婦臨櫃又要匯款，被行員、警員聯手攔阻，才知被騙，蔡婦連忙道謝：「還好保住了105萬元！」

    基隆市警一分局忠二路派出所昨接獲轄內某銀行行員報案稱，有民眾要匯鉅款，可能遇到詐騙。警員蔡佳勳、郭豐銘趕抵瞭解，52歲經商多年的蔡姓婦人，自稱日前接到外甥透過手機通訊軟體LINE打給她說，他的公司經營失利，需要錢周轉5萬元，等公司收到欠款就還。

    蔡婦不疑有他，透過ATM轉帳5萬元，後來對方經常來電向蔡婦周轉借錢，前後十餘次，蔡婦陸續已匯款100萬到其指定的3個帳戶。「外甥」昨又稱還需要105萬元周轉，蔡婦又跑到銀行臨櫃打算要匯款。行員擔心她受騙，通知警方協助。

    蔡員立即告知蔡婦：「這是詐團慣用伎倆！」當下查證對方提供的帳戶，發現已被列為警示帳戶，顯見已有其他被害人被騙。

    蔡婦去電外甥查證，才知對方這幾天根本沒打電話給她；蔡婦這才恍然大悟，遇到詐騙集團。蔡婦表示，還好有警方及行員及時攔阻，才保住她的105萬元。

    一分局忠二路派出所長張峻盛呼籲，詐團經常假裝親人佯稱需錢孔急，被害人往往情急之下，信以為真，因此建議民眾匯款前，一定要跟親人查證，避免落入詐騙陷阱。若對此類詐騙手法有任何疑問，請撥打165反詐騙諮詢專線查證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    蔡姓婦人（左2）已被假「外甥」騙走100萬元，昨又要到銀行匯款105萬，幸好被行員、警員聯手攔阻。（記者林嘉東翻攝）

    蔡姓婦人（左2）已被假「外甥」騙走100萬元，昨又要到銀行匯款105萬，幸好被行員、警員聯手攔阻。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警一分局忠二路派出所警員蔡佳勳（右）、郭豐銘與銀行行員聯手攔阻蔡姓婦人匯款。（記者林嘉東攝）

    基隆市警一分局忠二路派出所警員蔡佳勳（右）、郭豐銘與銀行行員聯手攔阻蔡姓婦人匯款。（記者林嘉東攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中東南區42家銀行阻止詐騙2000萬 這家就佔一半
    2022/09/14 16:47

    台中東南區42家銀行阻止詐騙2000萬 這家就佔一半
    店員見少年忙操作ATM以為是車手 警追查才知他是被害人
    2022/09/08 16:04

    店員見少年忙操作ATM以為是車手 警追查才知他是被害人

    扭轉市區新案刻板印象 推出即受矚目
    執行反柬埔寨詐騙攔阻勤務 航警成功勸說男子放棄搭機
    2022/08/01 13:46

    執行反柬埔寨詐騙攔阻勤務 航警成功勸說男子放棄搭機
    台南串聯「超、金、警」組超機警防詐聯盟 1週阻詐760萬元
    2021/11/14 10:17

    台南串聯「超、金、警」組超機警防詐聯盟 1週阻詐760萬元

    聚焦自住需求！南區黃金十字軸線成置產首選
    基隆市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播