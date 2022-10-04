反駁金星案指控不實 謝國樑告李坤城、張顥瀚違反選罷法

謝國樑今天反駁金星案指控，認為民進黨新北市議員李坤城、基隆市議員張顥瀚指控不實，揚言將提告違反選罷法。（記者盧賢秀翻攝）

2022/10/04 18:36

首次上稿 23:35

更新時間 18:36（新增張灝瀚回應）

〔記者盧賢秀／新北報導〕針對金星公司洗錢疑案，民進黨立法院黨團召開開多次記者會，國民黨基隆市長參選人謝國樑認為新北市議員李坤城及基隆市議員張灝瀚指控不實，已提告違反選罷法意圖使人不當選。

謝國樑指出，日前民進黨召開記者會，針對金星案提出諸多質疑。謝國樑表示，林冠百的借貸是由金星公司簽約，但是在合約的附表中有提到是3家公司共同聯貸。其中有2家是境外公司，而3家的負責人跟大股東都是他。

謝國樑說，其中2家境外公司中，有1家就是發行《我的少女時代》華聯國際的母公司Vantage Metro，另外1家則是All Aspect；負責人也都是謝國樑。

謝國樑強調，民進黨召開記者會時，指控聯貸的公司中有1家是台灣公司公誠興業，用美金借貸涉及洗錢等，這些都是非常嚴重的指控，完全不是事實。

謝國樑表示，今天已遞交訴狀，依選罷法第104條意圖使人不當選，向李坤城和張顥瀚提告，他會學習近日張淑娟女士被污衊時據理力爭的精神，一定會等到這件事情的水落石出。

張顥瀚回應指出，身為一位基隆地方的民意代表，監督這城市未來可能的領導者，這是理所當然的一件事。過去幾週不斷追查掏空德信創投的金流，流向謝國樑，一位市長參選人除了提出政見，向市民擘畫城市發展，更重要的是他對於人民的誠信。謝國樑從德信案爆發後，始終說不清楚金流的動向，總是躲來躲去、閃來閃去。

而且，身為一個市長候選人還同時兼任多家公司的負責人，其中還不乏多家境外公司，所以我要求謝先生向市民説清楚，只是剛剛好而已！

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