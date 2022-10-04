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    首頁　>　基隆市

    民進黨北北基桃市長參選人首度合體 3大主張打造首都生活圈發展

    北北基桃市長參選人林佳龍（右二）、陳時中（左二）、蔡適應（右一）、鄭運鵬（左一）4日共同召開「北北基桃 大首都圈 E騎動起來 E起拚未來」聯合記者會，一起發表主張聲明。（記者塗建榮攝）

    北北基桃市長參選人林佳龍（右二）、陳時中（左二）、蔡適應（右一）、鄭運鵬（左一）4日共同召開「北北基桃 大首都圈 E騎動起來 E起拚未來」聯合記者會，一起發表主張聲明。（記者塗建榮攝）

    2022/10/04 17:17

    〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨北北基桃4個市的市長參選人，今天首度大合體、齊聚新北市華江橋下出席「北北基桃大首都圈・E騎動起來・E起拚未來」記者會，共同提出首都願景、首都治理及首都優先的3大共同主張，並一同簽署連署書，目標為首都生活圈帶來更好的發展。

    針對一同提出3大共同主張，基隆市長參選人蔡適應、台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍及桃園市長參選人鄭運鵬共同指出，首都圈有1000萬人口，北北基桃市民生活、工作、就學、交通、環境都緊密結合，是為了讓首都圈能發展成大東京、大巴黎及大首爾的建設願景與格局。

    對此，他們將透過首都4城市的產官學各界成立「2050台灣首都願景規畫委員會」，並成立常態性運作的首都圈4城市「首都區域治理論壇」、「專責行動辦公室」，優先針對交通、流域、環境、產業4大課題推動區域合作，推動包括綠色交通智慧運輸、流域治理韌性城市、淨零減碳永續環境及首都產業共榮共好等4大首都市政項目。

    蔡適應表示，他所在的基隆市有北台灣最重要港口，承擔大台北首都生活圈的貨物進出，基北北桃有許多政策未來要共同推動，包括基隆捷運計畫、內湖科學園區延伸到基隆形成產業廊帶、新北市汐止區到基隆的高速公路拓寬計畫，「相信由我們4位擔任市長，會讓北台灣更加進步往前進、邁向國際大都會」。

    鄭運鵬說，基北北桃有觀光、產業及交通等許多議題，需要共同面對、一起解決，4名參選人有共同的政策理念、價值觀及豐富經驗，他相信透過未來組成的北北基桃工作小組和共同論壇，能一起解決區域治理問題，一定能讓首都生活圈成為台灣實質發動進化的引擎。

    「把事做好、台北更好、台灣共好，北北基桃先出發把區域治理做好。」陳時中表示「4箭齊發」進步更快、越來越強，北北基桃要做成示範區域讓全國一起往前走，有區域治理概念、建立機制、建立組織，上跟中央連結、下跟地方對話，把想像的東西用最有效率的方式做好。

    「首都圈若強，台灣就勇！」東道主林佳龍強調，2050年是全世界最重要的一年，許多國家、城市都設定2050年來做30年規劃跟發展戰略，除了成立委員會、舉辦論壇，針對廣域治理、城鄉均衡發展、數位治理及智慧城市建設，也將提出「首都圈發展特別條例」，成立首都圈建設發展特別預算基金。

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