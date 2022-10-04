議員憂基隆捷運變錢坑誰來建 林右昌：新北最有可能

市議員陳薇仲、王醒之和張淵翔聯合質詢，質疑基隆捷運誰來蓋？（記者盧賢秀攝）

2022/10/04 11:54

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆捷運目前進度在綜合規劃階段，環評也已送到環保署審議，基隆市議員今天質詢時擔心基隆捷運會變成錢坑，質問市長林右昌，到底誰要負責興建？林右昌說，他認為新北市來興建比較有可能，尤其和民汐線結合。

無黨籍議員王醒之說，未來基捷要由台北市還是新北市興建，他問林右昌比較希望哪一個接，如果雙北意願都不高，基隆能蓋嗎？基隆人都很擔心以後營運會不會虧損。

王醒之質疑，基隆要分攤17.7億元，但未來會膨脹到何重程度，市府是否有評估過，目前只有台北捷運有賺錢，如果TOD（大眾運輸導向的開發）沒有人投資怎麼辦，如果捷開區沒有足夠的投資額，市府事前一定要有對策。

時力議員陳薇仲表示，目前定案只有一半，有關TOD的規劃，目前房價和土地都在飆漲，未來聯合開發時，如何提升居住品質是重點。原本基隆人很期待捷運，因資訊不透明產生不信任，希望不要只是一場夢，尤其財務要透明，不要成為日後的錢坑，市府要擔起責任說清楚。

議員張淵翔說，基隆捷運現在路線沒有到基隆市區，從以前市長說不用花半毛錢，到現在要分攤17億元，通勤族擔心是空包彈，甚至成為錢坑，他們不是唱衰，基隆捷運要務實去討論，現在到底誰要蓋？台北市、新北市，還是交通部？

林右昌說，目前定案一半不是事實，已定案80%，現在進行綜合規劃階段，並同步做TOD，有公共建設的投入房價會漲是正常的，現在規劃路線大部分都有居住人口，有了捷運可以改善居住環境。

林右昌表示，至於未來誰要興建還在討論中，還有一些細節要釐清。他覺得新北市機會最大，以現在的條件新北市比較有可能，也比較合理，主要的路段在新北市，尤其和民汐線結合，後續營運的盈虧都還要大家分攤及討論。

林右昌表示，未來營運不能只看票價，財務有算過是沒有問題的，中央也都試算過，TOD未來整體規劃也都算進去了。

市議員籃敏煌也關心基隆捷運問題，他希望第二階段八堵到基隆的路線早日決定。

基隆市長林右昌表示，基隆捷運由新北市政府興建較可能。（記者盧賢秀攝）

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