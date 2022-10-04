國民黨︰蔡適應是「黑金結合體」 拒絕暗黑市長

國民黨今日上午召開「基隆不要『黑』暗騎『適』！淘汰黑道立委，拒絕暗黑市長」記者會。（國民黨提供）

2022/10/04 11:20

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「基隆不要『黑』暗騎『適』！淘汰黑道立委，拒絕暗黑市長」記者會，指控民進黨基隆市長參選人蔡適應與黑道利益共生，是「黑金結合體」！

國民黨前青年團總團長呂謦煒指出，蔡適應與天道盟太陽會的關係密切，目前蔡適應的服務處所在大樓4樓就是天道盟太陽會大哥陳清源的睿森營造有限公司、廣運環保有限公司，而陳清源就是蔡適應的助理，同一棟5樓的富群聯合工程則是蔡適應助理的親兄弟，承攬政府上億元的自來水治水工程標案公司，這棟大樓各樓層關係環環相扣，可謂是蔡適應的關係企業總部。

國民黨新北市議員參選人黃心華則說，基隆市有一位「黑暗騎『適』」，如果讓這樣的人當選市長，基隆市會成為怎樣的城市？黑道公司與蔡適應的服務處都在同一個大樓，到底是誰供應蔡適應？蔡是誰的門神？是幫人民服務，還是為黑道服務？他質疑，蔡是否已成為最新的政黑複合體？

黃心華質疑，蔡適應能否拿出過去6年的房租匯款記錄？如果拿不出來，外界就可以懷疑蔡適應受不肖廠商供養，而且最近蔡適應發生太多的事情，總是避重就輕，蔡到底有沒有施壓中央政府轉移土地、拍賣土地，搞土地所有權移轉？

國民黨台北市議員王鴻薇表示，陳清源是蔡適應的助理，最近還因為勒索取財被警方偵辦，富群聯合工程也是蔡適應的前辦公室主任，該家族包下基隆市、台灣省自來水上億工程，這是什麼樣的利益共生、黑金結合體！

她說，前時代力量立委黃國昌指控蔡適應圍事，幫天道盟太陽會大哥圍事，壓迫國防部賤售土地，讓標售者獲得4.3億元的暴利，蔡適應為何不敢控告黃國昌？以後基隆市要讓黑道治市了嗎？

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