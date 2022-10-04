為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    國民黨︰蔡適應是「黑金結合體」 拒絕暗黑市長

    國民黨今日上午召開「基隆不要『黑』暗騎『適』！淘汰黑道立委，拒絕暗黑市長」記者會。（國民黨提供）

    國民黨今日上午召開「基隆不要『黑』暗騎『適』！淘汰黑道立委，拒絕暗黑市長」記者會。（國民黨提供）

    2022/10/04 11:20

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「基隆不要『黑』暗騎『適』！淘汰黑道立委，拒絕暗黑市長」記者會，指控民進黨基隆市長參選人蔡適應與黑道利益共生，是「黑金結合體」！

    國民黨前青年團總團長呂謦煒指出，蔡適應與天道盟太陽會的關係密切，目前蔡適應的服務處所在大樓4樓就是天道盟太陽會大哥陳清源的睿森營造有限公司、廣運環保有限公司，而陳清源就是蔡適應的助理，同一棟5樓的富群聯合工程則是蔡適應助理的親兄弟，承攬政府上億元的自來水治水工程標案公司，這棟大樓各樓層關係環環相扣，可謂是蔡適應的關係企業總部。

    國民黨新北市議員參選人黃心華則說，基隆市有一位「黑暗騎『適』」，如果讓這樣的人當選市長，基隆市會成為怎樣的城市？黑道公司與蔡適應的服務處都在同一個大樓，到底是誰供應蔡適應？蔡是誰的門神？是幫人民服務，還是為黑道服務？他質疑，蔡是否已成為最新的政黑複合體？

    黃心華質疑，蔡適應能否拿出過去6年的房租匯款記錄？如果拿不出來，外界就可以懷疑蔡適應受不肖廠商供養，而且最近蔡適應發生太多的事情，總是避重就輕，蔡到底有沒有施壓中央政府轉移土地、拍賣土地，搞土地所有權移轉？

    國民黨台北市議員王鴻薇表示，陳清源是蔡適應的助理，最近還因為勒索取財被警方偵辦，富群聯合工程也是蔡適應的前辦公室主任，該家族包下基隆市、台灣省自來水上億工程，這是什麼樣的利益共生、黑金結合體！

    她說，前時代力量立委黃國昌指控蔡適應圍事，幫天道盟太陽會大哥圍事，壓迫國防部賤售土地，讓標售者獲得4.3億元的暴利，蔡適應為何不敢控告黃國昌？以後基隆市要讓黑道治市了嗎？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國民黨團再控施壓國防部炒地皮 蔡適應回嗆：做賊喊捉賊
    2022/09/30 12:51

    國民黨團再控施壓國防部炒地皮 蔡適應回嗆：做賊喊捉賊
    林口眷地標售 蔡適應批黃國昌搞錯重點
    2022/09/30 05:30

    林口眷地標售 蔡適應批黃國昌搞錯重點

    桃園市2022未來教育國際論壇熱鬧展開
    蔡適應指黃國昌爆料土地在林口 新北市府：都計疑義應洽營建署
    2022/09/29 14:57

    蔡適應指黃國昌爆料土地在林口 新北市府：都計疑義應洽營建署
    黃國昌：蔡適應涉施壓國防部賤賣土地
    2022/09/29 05:30

    黃國昌：蔡適應涉施壓國防部賤賣土地
    基隆市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播