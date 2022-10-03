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    首頁　>　基隆市

    物價漲！學生營養午餐跟漲？ 基隆教育處：爭取中央補助

    物價上漲，基隆市家長擔心營養午餐食材縮水或是收費調漲，基隆市教育處指出，不會調漲營養午餐收費，將爭取中央補助，維持營養午餐品質。（記者俞肇福攝）

    物價上漲，基隆市家長擔心營養午餐食材縮水或是收費調漲，基隆市教育處指出，不會調漲營養午餐收費，將爭取中央補助，維持營養午餐品質。（記者俞肇福攝）

    2022/10/03 22:41

    〔記者俞肇福／基隆報導〕物價上漲，基隆市家長擔心孩子的營養午餐的菜色是否會跟著縮水，或者是營養午餐收費要調漲；基隆市教育處指出，營養午餐向學生收費部分不會調漲，但是教育處會透過爭取中央補助，增加營養午餐費用，維持營養午餐品質。

    基隆市議員楊秀玉說，家長擔心這一波物價上漲，特別是食材價格上漲，家庭主婦最有感，擔心學生營養午餐的品質是否會受影響，教育處是否會調漲營養午餐費？還是有何方法可以不漲價，仍能維持原有品質。

    基隆市學生家長聯盟理事長李進雄表示，基於使用者付費的原則，他建議適度調漲營養午餐費，這兩年基隆在地的團膳業者尚吉康、佳美先後退出學校團膳市場，如果學生家長每餐多負擔5元到10元，讓菜色更豐富多元。至於弱勢生營養午餐本來就有編列預算照顧，不至於受到影響。

    教育處指出，市府現在補助學生營養午餐國小每人每月300元（家長負擔400元），國中每人每月補助200元（家長負擔500元）；外訂團膳學校午餐費，110學年度每人每餐56元，9月開學後增為每人每餐65元（含午餐費、3章1Q及乳品水果經費），增加9元。至於自設廚房及共廚群組學校，110學年度每餐45.1元，今年9月開學後，每餐54.1元（含午餐費、3章1Q及乳品水果經費），增加9元。

    基隆市深美國小校長陳建文表示，學校自設廚房供應全校36班學生，還有周邊深澳國小與忠孝國小，1730幾人份的營養午餐；雖然物價有波動，但是在市府計畫補助下，學生仍能享用兼顧品質與健康的營養午餐。

    基隆市教育處指出，今年9月學生用餐人數，學校自設廚房及共廚學校共39校，計1萬4000人，外訂團膳學校共15校，計7100人。

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