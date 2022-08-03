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    首頁　>　基隆市

    台電四接東移 林右昌：不能影響基隆港整體運作

    台電協和電廠將轉型為燃氣電廠。（記者盧賢秀攝）

    台電協和電廠將轉型為燃氣電廠。（記者盧賢秀攝）

    2022/08/03 19:48

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕台電計畫在基隆外木山填海造陸興建第四天然氣接收站，民眾質疑破壞天然生態，台電在環評專案會議時提出四接東移方案，基隆市議會多位議員擔心影響基隆港安全及「塞港」。市長林右昌表示，台電四接東移方案尚有討論修正空間，在沒有形成共識前，協和電廠轉型計畫不會執行，同時不能影響基隆港整體運作。

    台電要在協和電廠前外木山海域填海造陸，興建天燃氣接收站，有部分團體認為填海造陸影響海洋生態，台電修改填海造陸面積，從最早的29.25公頃減到14.5公頃，且碼頭往東移。

    基隆市議會今天專案報告討論四接案，包括王醒之、陳薇仲、呂美玲、張耿輝等多位議員，認為四接東移後，位於船舶進出的港嘴處，不僅影響海洋生態更衝擊基隆港營運，引發航運界反彈，籲請台電要有轉型正義。

    林右昌表示，協和電廠四接東移尚未定案，基隆港的價值跟重要性，遠大於協和發電廠，不會有滅港方案，儲氣槽靠近港嘴，交通部、航港局還在研擬、試驗，有討論修正空間，站在市府立場跟態度，前提是不能影響基隆港整體運作。

    林右昌強調，協和電廠轉型燃氣，必須思考如何從中取得平衡，找尋平衡的過程很辛苦，市議員關心的課題市府會要求台電納入評估規劃，沒有共識之前，協和電廠不可能執行轉型。

    台電提出四接東移案，儲氣槽接近港嘴恐影響船隻進出。（記者盧賢秀攝）

    台電提出四接東移案，儲氣槽接近港嘴恐影響船隻進出。（記者盧賢秀攝）

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