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    身分證C字頭基隆人 免費搭觀光巴士小旅行

    基隆市推出City Tour小旅行及主題遊程。（記者盧賢秀攝）

    基隆市推出City Tour小旅行及主題遊程。（記者盧賢秀攝）

    2022/08/03 14:20

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆觀光巴士暑假推出City Tour小旅行及4大精選遊程，即日起開放線上預約，串聯東、西岸觀光景點，打造主題式遊程，同時為推動在地旅遊，市府準備限定優惠，身分證「C」字頭民眾可免費搭週五的City Tour小旅行。

    觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，基隆觀光巴士City Tour小旅行從8月5日起至9月2日止，每週一至週五上午10點在基隆市旅遊服務中心出發，行經要塞司令部、正濱漁會大樓、八斗子車站、阿根納原住民會館、正濱漁港色彩屋、外木山等熱門景點，全程約2小時，有專業人員隨車導覽解說，民眾可至KKday網站預約報名。

    曾姿雯指出，市府也為基隆市民準備專屬好康，身分證「C」字開頭者，到ACCUPASS網站預約報名，免費搭每週五的「基隆觀光巴士City Tour」小旅行，每班限量20名。

    曾姿雯說，基隆觀光巴士也推4大精選遊程，包括「七堵暖暖淡蘭秘境1日遊」、「八斗子潮境忘憂藻樂趣1日遊」、「正濱漁港和平島1日走讀」以及「外木山濱海浪漫行」等主題遊程，走訪基隆知名打卡景點，其中「七堵暖暖淡蘭秘境1日遊」將首度帶領民眾搭乘基隆觀光巴士深入七堵及暖暖，走訪富民親水公園、暖心公園、百年幫浦間、焦炭窯遺址等秘境景點，並在芳裕農場品嚐當季在地的無毒野蔬料理，還能在大菁休閒農場進行藍染DIY體驗，遊程每人報名費用1000元，在8月31日前參加即享第2人半價的優惠，詳細遊程資訊及發車日期請上基隆觀光巴士預約網站（https://suntravel.tw/product-category/keelung／）查詢。相關活動可上基隆市政府觀光及城市行銷處FB粉絲專頁、基隆旅遊網、魅力基隆FB粉絲專頁

    查詢。

    基隆市推動在地觀光，身分證C字頭的民眾可免費搭週五的City Tour小旅行。（記者盧賢秀攝）

    基隆市推動在地觀光，身分證C字頭的民眾可免費搭週五的City Tour小旅行。（記者盧賢秀攝）

    基隆推4大主題遊程。（記者盧賢秀攝）

    基隆推4大主題遊程。（記者盧賢秀攝）

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