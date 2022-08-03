基隆又見滅火器「爆炸」？ 消防局：瓶身鏽蝕致高壓氣體釋放
2022/08/03 13:23
〔記者吳昇儒、盧賢秀／基隆報導〕基隆市通仁街上個月底發生1具滅火器因瓶身腐蝕嚴重，導致瓶內高壓氣體外洩，產生類似炸開的現象，引起關注。今日上午，又在社寮里辦公室外，發生相同狀況。里長與里民閒聊時，看見外洩狀況，趕緊往室內移動，所幸未造成災害。基隆市消防局指出，該滅火器因長期放置戶外，瓶身鏽蝕才會洩壓，滅火器不會產生爆炸，不用驚慌。
基隆市消防局火災預防科長許喬閔指出，洩壓的滅火器於前年6月出廠，屬於蓄壓式滅火器，容器在出廠時皆通過耐壓測試及認證；推測該滅火器因設置於戶外，因長期受潮致瓶身有鏽蝕情形，才會導致劇烈洩壓意外。
許科長說，此次洩壓的滅火器與7月底洩壓的滅火器，屬於同一批號，但因懸掛在牆面上故鏽蝕程度較輕，外洩情形也沒有通仁街那一具嚴重，但該批滅火器均經過檢驗合格，為何會陸續發生鏽蝕外洩狀況仍待釐清；現已要求廠商對該批次滅火器進行全面檢視，避免類似情形再次發生。
也將視滅火器檢查狀況，與廠商討論是否需要提前將同批次滅火器進行汰換，或是更換掉鏽蝕嚴重的滅火器即可。
許科長也呼籲，滅火器本身並不會產生爆炸，請民眾不用驚慌，惟平時仍請民眾或鄰里長、幹事多協助注意，如發現附近設置之滅火器未掛設於牆面或外觀有出現鏽蝕情形，應立即通報區公所或消防單位，實施更新，以維護設備安全及勘用。