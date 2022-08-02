日本踩線團 訪基隆正濱漁港彩色屋、岸田吳服店

基隆正濱漁港彩色屋是近年很夯的景點。（記者盧賢秀攝）

2022/08/02 16:55

〔記者盧賢秀／基隆報導〕日本首發踩線團到台灣為期4天觀光考察，昨（1）日到基隆正濱漁港及義二路岸田吳服店踩點，基隆市政府觀光及城市行銷處今天出席推介會，介紹基隆旅遊亮點，突顯基隆海派浪漫，將基隆之美推上國際舞台。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，踩線團於8月1日到訪基隆，踩點岸田吳服店舊址以及正濱漁港色彩屋。其中，岸田吳服店為現任日本首相岸田文雄之曾祖父過往經營的服飾店舊址，典雅的維多利亞式房舍外觀至今仍保存完整，現為餐廳和書店。

另外，曾姿雯指出，正濱漁港彩色屋素有台版威尼斯之稱，曾榮獲國際景觀建築師協會景觀大賞，透過人工彩繪，讓在地漁港成功變身充滿幸福感的熱門景點。日本踩線團選擇岸田吳服店舊址以及正濱漁港彩色屋做停留點，不僅能以歷史的淵源巧妙連結台日雙邊關係，也凸顯基隆海洋城市的特色。

交通部觀光局今天舉行推介會，基隆市政府觀光及城市行銷處也出席推介會，向踩線團介紹基隆的旅遊亮點與食宿遊購等多面向觀光資訊，分享生活寶典、晒基隆等最新的旅遊摺頁及基隆觀光宣傳影片。

曾姿雯說，廟口夜市曾榮獲國際時尚雜誌Tatler評選為「世界20大名市集」，和平島公園獲頒「亞洲唯一ISO20121永續認證」的景點，園內的阿拉寶灣更是被《美國中文網》評選為「全球21個最美日出觀測點」，而基隆的三大活動鷄籠中元祭、潮藝術、潮境海灣節也光榮入選台灣觀光雙年曆，在城市博覽會圓滿落幕後，打出了好口碑，成為熱門旅遊地點的首選，疫情後的首發踩線團選擇來到基隆，就是對基隆過去努力的最大肯定。

基隆在疫情期間，做好防疫的同時也持續規畫觀光產業的復甦計畫，積極布局，做好萬全準備迎接疫情後的轉機。

基隆義二路口昔日岸田吳服店保留完整，曾是日本首相祖先的產業。（記者盧賢秀攝）

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