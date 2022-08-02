為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    基隆捷運基市負擔17億 林右昌：不會排擠市政建設

    基隆市長林右昌表示，基隆基運市府分擔17.7億元，不會排擠建設預算。（記者盧賢秀攝）

    基隆市長林右昌表示，基隆基運市府分擔17.7億元，不會排擠建設預算。（記者盧賢秀攝）

    2022/08/02 17:00

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆捷運今年2月拍板定案，經費提高到425億元，中央負擔70％，其他由雙北和基隆負擔，基隆市要負擔17.7億元，市長林右昌今天在市議會中表示，不會排擠到市政建設，重要的是永續經營，市府已規劃場站周邊聯合開發案，支持基隆捷運的營運。

    林右昌再次保證，基隆捷運一定會進到基隆市區，但第二階段路線問題相對複雜，因此先進行南港到八堵段，再來處理複雜的第二階段，他認為，如果要解決都市擁擠的問題就必須採高架，若較單純就採平面，但是有些可惜。

    基隆市議會臨時會今天討論基隆捷運進度及各場站TOD（大眾運輸導向發展）發展定位與規模等，基隆捷運第一階段共規劃5處TOD場站，包括北五堵國際研發新鎮、百福站鄰里再生、六堵站首都圈支援產業園區、七堵站地區再生引擎及八堵站山海觀光商業。

    市議員莊榮欽、楊秀玉等多位議員認為，過去是基隆不必負擔經費，現在要負擔17.7億元，會不會排擠到其他建設預算；林旻勳、王醒之、陳薇仲、莊敬聖、鄭文婷、童子瑋和張顥瀚等人較關心場站交通轉乘與大眾路網銜接，周邊土地都市更新及串聯產業發展等，議員也認為資訊不夠公開，要讓民眾參與。

    林右昌表示，基隆捷運增加經費由新北市、台北市和基隆市負擔，如果基隆市連17億餘元都拿不出來，基隆捷運就不必蓋了。後續的永續經營才是重點，因此將與公有土地聯合開發，包括軍備土地、菸酒公司土地等，地主也願議參與，開發利益將納入營運基金，讓基隆捷運財務可長可久。

    林右昌表示，基隆捷運正在進行環境影響評估，綜合規劃預計到年底之可報交通部和台鐵局也和3市府密切進行實際技術性討論，包括營運機構組成、資產計算分配、營運分攤等，預計在今年底或明年初報交通部、行政院核定。

    基隆捷運路線圖，今年2月定案。（記者盧賢秀攝）

    基隆捷運路線圖，今年2月定案。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    基隆捷運 謝國樑：應提早規劃、建議八堵延伸麥金路
    2022/06/22 14:54

    基隆捷運 謝國樑：應提早規劃、建議八堵延伸麥金路
    基隆捷運第二階段怎麼走 蔡適應：第一階段完工再討論
    2022/06/21 13:46

    基隆捷運第二階段怎麼走 蔡適應：第一階段完工再討論

    客語能力中級暨中高級及高級認證
    通勤族有福了！交通部長王國材：台鐵汐科站將增設中站出入口
    2022/06/14 13:44

    通勤族有福了！交通部長王國材：台鐵汐科站將增設中站出入口
    基捷說明會七堵登場 民眾：八堵到基隆要納入規劃
    2022/06/07 16:35

    基捷說明會七堵登場 民眾：八堵到基隆要納入規劃

    廖科溢喜迎大解封！將戴「它」冒險韓國
    基隆市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播