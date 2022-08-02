基隆捷運基市負擔17億 林右昌：不會排擠市政建設

基隆市長林右昌表示，基隆基運市府分擔17.7億元，不會排擠建設預算。（記者盧賢秀攝）

2022/08/02 17:00

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆捷運今年2月拍板定案，經費提高到425億元，中央負擔70％，其他由雙北和基隆負擔，基隆市要負擔17.7億元，市長林右昌今天在市議會中表示，不會排擠到市政建設，重要的是永續經營，市府已規劃場站周邊聯合開發案，支持基隆捷運的營運。

林右昌再次保證，基隆捷運一定會進到基隆市區，但第二階段路線問題相對複雜，因此先進行南港到八堵段，再來處理複雜的第二階段，他認為，如果要解決都市擁擠的問題就必須採高架，若較單純就採平面，但是有些可惜。

基隆市議會臨時會今天討論基隆捷運進度及各場站TOD（大眾運輸導向發展）發展定位與規模等，基隆捷運第一階段共規劃5處TOD場站，包括北五堵國際研發新鎮、百福站鄰里再生、六堵站首都圈支援產業園區、七堵站地區再生引擎及八堵站山海觀光商業。

市議員莊榮欽、楊秀玉等多位議員認為，過去是基隆不必負擔經費，現在要負擔17.7億元，會不會排擠到其他建設預算；林旻勳、王醒之、陳薇仲、莊敬聖、鄭文婷、童子瑋和張顥瀚等人較關心場站交通轉乘與大眾路網銜接，周邊土地都市更新及串聯產業發展等，議員也認為資訊不夠公開，要讓民眾參與。

林右昌表示，基隆捷運增加經費由新北市、台北市和基隆市負擔，如果基隆市連17億餘元都拿不出來，基隆捷運就不必蓋了。後續的永續經營才是重點，因此將與公有土地聯合開發，包括軍備土地、菸酒公司土地等，地主也願議參與，開發利益將納入營運基金，讓基隆捷運財務可長可久。

林右昌表示，基隆捷運正在進行環境影響評估，綜合規劃預計到年底之可報交通部和台鐵局也和3市府密切進行實際技術性討論，包括營運機構組成、資產計算分配、營運分攤等，預計在今年底或明年初報交通部、行政院核定。

基隆捷運路線圖，今年2月定案。（記者盧賢秀攝）

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