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    首頁　>　基隆市

    朱銘「紳士」雕像 10月重返基隆國門廣場

    基隆城市博覽會期間，在國門廣場展出雕塑大師朱銘人間系列－紳士作品，深獲好評；基隆市長林右昌今天在議會答詢，朱銘老師的紳士雕塑作品10月將重返國門廣場。（資料照，記者俞肇福攝）

    基隆城市博覽會期間，在國門廣場展出雕塑大師朱銘人間系列－紳士作品，深獲好評；基隆市長林右昌今天在議會答詢，朱銘老師的紳士雕塑作品10月將重返國門廣場。（資料照，記者俞肇福攝）

    2022/08/01 22:26

    〔記者俞肇福／基隆報導〕2022基隆城市博覽會6月19日落幕，城博會期間深受基隆人喜愛的雕塑大師朱銘的人間系列-紳士作品何時重返基隆？基隆市長林右昌今天指出，最快10月，紳士作品將重回基隆國門廣場，與民眾見面。

    多位議員發言，希望城博會能有延續性，特別是朱銘人間系列－紳士作品在國門廣場展出，深受基隆人喜愛，希望有機會再次在基隆展覽。林右昌答詢時指出，紳士系列將在10月重返基隆國門廣場，同時，基隆的中學生未來一年可以免費參觀朱銘美術館，合作內容細節，正在討論中。

    市議員童子瑋指出，基隆城博會辦的不是活動、策展，也不是台北市長柯文哲8月底的「記憶展」，重點不是參訪人數多寡，而是城市再造光榮希望，城博會結束後，看到基隆人終於認同基隆，更吸引許多外縣市民眾參觀。

    議員王醒之則認為，依他個人角度定義這次活動為「市區博覽會」，先前不斷提到城市被劃分為蛋白區、蛋黃區問題，在城博會又被加重，可以詢問七堵、安樂、暖暖區居民，對城博會有無感覺，他呼籲市府未來要考慮區域平衡。

    議員陳薇仲指出，林右昌宣稱城博會要展現「過去400年的歷史脈絡，與未來40年的基隆」，但在展覽中，不知過去從哪走來，更看不清未來方向。

    林右昌回應，城博會達成效益及成果超乎預期，且立下「基隆障礙」，相信短期內各縣市舉辦類似活動，不可能超越基隆市，包括台北市，他提及城博會不只規模大，各展區的內容論述及效果等，在外縣市沒看過有如此深度、廣度。

    他強調，每個策展都有重點，以新北辦活動為例，不可能將29個區包在裡頭，即便是台北的花博皆會規畫一個重點；他認為，效益並非自曝其短，在其他地點仍有相關建設或重點呈現。

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