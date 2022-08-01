里鄰滅火器竟爆炸 基隆市消防局：恐瓶身銹蝕洩壓所致

基隆市中山區通仁街方84巷在7月31日下午4點發生滅火器爆炸，意外發生在附近洗手的吳先生表示，爆炸後粉末四處飛散，但慶幸沒有衝擊到人，不然後果一定相當嚴重。（記者俞肇福翻攝）

2022/08/01 20:29

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市中山區通仁街方84巷在7月31日下午4點發生滅火器爆炸，由於這是全市里鄰都會配置的滅火器，居民相當擔心附近的滅火器，是否會再發生類似情況爆炸，影響生命財產安全。基隆市消防局今天指出，可能因為滅火器長期受潮，導致瓶身有鏽蝕情形，因而發生劇烈的洩壓意外。

家住附近的吳先生表示，滅火器爆炸前在旁邊洗手，現場爆炸聲相當大聲，爆炸後粉末四處飛散，但慶幸沒有衝擊到人，不然被滅火器衝擊到的後果一定相當嚴重。

基隆市議員張秉鈞表示，滅火器爆炸後，第一時間接獲民眾反映，立即前往現場關心，慶幸滅火器爆炸並沒有讓居民受傷，但滅火器爆炸後造成屋樑損壞，附近居民質疑滅火器是否有瑕疵，他認為權責單位應該將周遭的滅火器回收檢查，再重新調整滅火器放置位置。

消防局指出，這次發生洩壓意外的滅火器為基隆市政府所屬里鄰滅火器，於2020年6月出廠，屬蓄壓式滅火器，容器在出廠時皆通過耐壓測試及認證，該滅火器設置於戶外，發生意外時放置於地面，可能因為長期受潮，導致瓶身有鏽蝕，因而發生劇烈的洩壓意外。

依各類場所消防安全設備設置標準規定，滅火器設置應懸掛於牆上或放置滅火器箱中，即是要避免滅火器因潮濕而生鏽，基隆市里鄰滅火器多設置於戶外，易受雨水、陽光等氣候因素影響，因此基隆市每3年即更新滅火器，發生洩壓意外的滅火器，原已訂於2023年更新。

消防局強調，滅火器本身並不會產生爆炸，請民眾不用驚慌，惟平時仍請民眾或里長、鄰長、里幹事多協助注意，如發現滅火器未掛設於牆面或外觀有出現鏽蝕情形，應立即通報區公所或消防單位，實施更新，以維護設備安全。

基隆市議員張秉鈞手中拿的消防滅火器，就是7月31日中山區發生洩壓意外的里鄰滅火器，明顯看出滅火器的底層破了。（圖為基隆市政府提供）

心有餘悸的居民，仍在意外附近探頭張望。（圖為基隆市議員張秉鈞提供）

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