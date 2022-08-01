法國公墓也辦普度！ 戴寧智：法國公墓象徵台法友誼

雞籠中元祭輪值主普的黃姓宗親會今天和正砂里長俞明發共同在清法戰爭紀念園區舉辦法會普度，包含法國在台協會副主任戴寧智說（Delvallee Guillaume）、黃姓宗親會主委黃丁風、基隆市政府文化局副局長李添慶、立法委員蔡適應等人出席。（記者俞肇福攝）

2022/08/01 18:04

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市「雞籠中元祭」輪值主普黃姓宗親會今天（1日）和正砂里長俞明發在清法戰爭紀念園區辦法會普度，包含法國在台協會副主任戴寧智（Delvallee Guillaume）獻花後表示，感謝基隆人給法軍英靈提供安息地，法國公墓原本是見證敵對立場和黑暗的歷史，如今已轉為象徵台法友誼與和平的園區。

黃姓宗親會主委黃丁風、基隆市政府文化局副局長李添慶、立法委員蔡適應等人今天也出席這場普度法會。

戴寧智致詞時透過翻譯表示，他即將離開台灣，這是他最後一次出席這個活動，還記得第一次參加中元普度法軍英靈是在到任隔天的2018年8月14日，再次出席這項活動，也為他駐台劃上完美句點，基隆也將是他最具代表性的一段經歷。

基隆市的法國公墓對法國與台灣關係具有特別意義，紀念700多名1884年至1885年的清法戰爭中犧牲的法國海軍將士，當時上岸的法國士兵和軍官大部分都很年輕，且對福爾摩沙這座美麗島嶼完全不認識或認識不深，他們夢想著光榮卻在異國喪生。

基隆人雖然遭到法軍侵略，但仍為這些英靈提供安息地，這是遠在法國的親人無法為他們做到，基隆市民既不認識這些士兵，也不是他們的朋友，但仍為這些法軍英靈提供安息地，完成遠在法國的親人無法做到的事。戴寧智認為，此舉證明人類幫助其他受苦受難者的普世價值。

戴寧智說，法軍公墓見證歷史上敵對立場和共同黑暗的一夜，但今天已成為古蹟懷念先人的地方，是法國和台灣的連結，象徵台法間的友誼與和平的實體。法國公墓如果沒有基隆市府團隊的努力和支持，無法保存這麼好，他要感謝文化局將法國公墓列為文化遺產，多年來用心維護。

蔡適應說，他在立法院擔任「台灣與法國國會友好協會」理事長，台灣在歐洲最重要的國家也是法國，台灣駐歐洲所有國家中，駐法國台北代表處規模最大，除巴黎設代表處外，普羅旺斯也成立新的辦事處，對於台灣而言，法國也是台灣在歐洲最重要的夥伴，這樣的夥伴關係不只官方，連民間的往來也是如此熱絡。

立法委員蔡適應說，他在立法院擔任「台灣與法國國會友好協會」理事長，台灣在歐洲最重要的國家也是法國。（記者俞肇福攝）

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