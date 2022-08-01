男拿筆搶超商2萬13分鐘後被逮 竟罵警察「白痴、辦案能力差」

林男持筆搶超商，得手2萬元，但13分鐘後就被警逮捕。（記者吳昇儒攝）

2022/08/01 15:17

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名林姓男子昨晚情緒不穩定，跑到超商，拿筆抵住店員，搶走2萬元現金。警方趕往現場得知犯嫌穿著粉紅上衣，立刻沿著周邊街道尋找，13分鐘內就在附近的土地公廟發現犯案的林男，將他帶回偵詢，並起出犯案工具及現金。警詢後，依涉犯搶奪罪，將他移送基隆地檢署法辦。

據悉，年近70歲的林姓男子與妻子離異心情鬱悶，他昨晚9時30分背著背包進入超商，約過20分鐘後，見店內客人較少，便拿筆抵住店員腹部，要求他把錢交出來。隨即闖進櫃台，拿走抽屜內的2萬元，隨後步行離去。

店員見安全後，趕緊報警，告訴警方犯嫌特徵是身穿粉紅色上衣，並往公車總站方向走去，剛離開沒多久。

基隆市警四分局安樂派出所出動大批警力，沿著國家新城的街道，進行地毯式搜查，每條小巷弄都不放過，最後在附近的土地公廟發現身穿粉紅上衣的林男，並在其身上起出犯案工具及搶來的2萬元現金。

店員向警方指稱，案發當時只感覺到被林男持東西抵住，雖然感覺像是筆，但犯嫌背著背包，擔心裡面有刀械，萬一拿出來攻擊恐怕會造成傷亡，才會不敢反抗。

林男則在警方偵詢時，頻頻用言語對員警挑釁，稱警察是白癡、辦案能力差等語，隨後又自稱與警察局長很熟，態度囂張。警詢後，依涉犯搶奪罪嫌，將林男移送基隆地檢署偵辦。

基隆地檢署檢察官偵訊後，認為林男涉犯恐嚇取財罪，且有再犯、逃亡之虞，今日下午向法院聲請羈押。

林男逃到超商附近的土地公廟，被眼尖的員警發現，當場將他逮捕。（記者吳昇儒攝）

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