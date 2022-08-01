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    首頁　>　基隆市

    離職前搜刮一波 慈善機構業務員A走千餘元 判關50天

    基隆地院近日審結，認定高男觸犯詐欺取財、妨害電腦使用等罪，判處拘役50天，得易科罰金5萬元。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定高男觸犯詐欺取財、妨害電腦使用等罪，判處拘役50天，得易科罰金5萬元。（記者吳昇儒攝）

    2022/08/01 09:06

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名高姓男子原擔任某關懷協會的業務人員，卻在去年5月中、下旬離職前、後，穿上協會背心到放置愛心捐款箱的店家，收取零錢。離職前後，又登入協會系統，更改愛心零錢箱紀錄，避免漏餡。協會人員清點後，發現異狀，報警處理。基隆地院近日審結，認定高男觸犯詐欺取財、妨害電腦使用等罪，判處拘役50天，得易科罰金5萬元。

    檢警調查，該關懷協會於去年5月16、17日曾發出通知給放置愛心零錢箱的店家表示，因受疫情關係，預計停止工作並暫停回收愛心零錢箱業務14天。高男卻於隔天穿著協會制服，前往4處放置點，收取愛心零錢，24日離職後，又於26日用同樣手法到同一處愛心零錢箱放置地點，拿取現金，共得手1311元。

    高男犯案後，登入協會系統，將犯案拿取的愛心零錢箱紀錄，變更為已撤箱，借此掩蓋犯罪行為。協會登入系統後，發現遭人修改，並依其登入紀錄發現犯案人為高男，始知上情，報警處理。

    高男於審理時，向法官承認離職前後，確實有穿著協會背心，到4個放置愛心零錢箱的店家拿取裡面的零錢，共得手1311元。

    法官認為，高男所為已經觸犯詐欺取財及無故變更他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，考量他犯後坦承犯行，尚在大學就讀，且已將協會損失歸還，分別判處拘役30天、40天，應併執行拘役50天，得易科罰金5萬元。

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