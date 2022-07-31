為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    少子化衝擊！基隆僅2高中職招滿 其餘各校8/8起辦理續招

    少子化嚴重衝擊公私立高中職的招生！基隆市多所公、私立高中職都面臨招生不足的窘境。圖為基隆女中也將辦理續招。（資料照，記者俞肇福攝）

    少子化嚴重衝擊公私立高中職的招生！基隆市多所公、私立高中職都面臨招生不足的窘境。圖為基隆女中也將辦理續招。（資料照，記者俞肇福攝）

    2022/07/31 20:01

    〔記者俞肇福／基隆報導〕少子化嚴重衝擊公私立高中職的招生！基隆市多所公、私立高中職都面臨招生不足的窘境，目前只有基隆市立安樂高中、國立基隆商工不用辦理續招；8月起，有意參加續招的學生，請電洽各校教務處，8日起向各校辦理報名。

    基隆市教育處指出，基隆市立暖暖高中、基隆市立中山高中、基隆市立八斗高中都有缺額；另外，國立基隆高中、國立基隆女中、私立二信高中、輔大聖心高中、光隆家商、培德工家都有缺額。

    國教署指出，要報名免試升學續招，必需在先前所有招生管道都沒有錄取、有錄取但是未辦理報到，或是錄取報到後放棄（依該管道規定的放棄時間內）完成，才可以報名。依國教署公告時程，8月8日開始公告，學生當天可至國教署網站上方「科組查詢」內查找，或是到欲報名續招的學校官網查看。

    國立海大附中指出，海大附中需要續招的科別有資訊科、漁業科、水產養殖科、食品科、航管科等5科；其中，漁業科、水產養殖科、航管科，由政府補助學雜費，學生僅需負擔書籍費與服裝費用。

    私立二信高中表示，普通高中有缺額，缺額較多的是技術型高中，除了電機科缺額快額滿外，其他7科都有缺額；國立基隆女中陳明印表示，基隆女中預計續招50人，國立基隆高中校長鍾必先表示，基隆高中將續招40人。

    少子化嚴重衝擊公私立高中職的招生！基隆市多所公、私立高中職都面臨招生不足的窘境。圖中的基隆女中也將辦理續招。（記者俞肇福攝）

    少子化嚴重衝擊公私立高中職的招生！基隆市多所公、私立高中職都面臨招生不足的窘境。圖中的基隆女中也將辦理續招。（記者俞肇福攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》少子化浪潮猛烈 私校退場基金動用2億助6所私校
    2022/07/29 10:43

    獨家》少子化浪潮猛烈 私校退場基金動用2億助6所私校
    因應少子化編逾千億 增35％居首
    2022/07/28 05:30

    因應少子化編逾千億 增35％居首

    換耳機趁現在！自由讀者限定優惠
    高中職免試入學錄取率與招生缺額 雙創新高
    2022/07/20 05:30

    高中職免試入學錄取率與招生缺額 雙創新高
    大學申請缺額逾萬個 頂大缺額數也較去年增
    2022/06/15 10:21

    大學申請缺額逾萬個 頂大缺額數也較去年增

    揪好兄弟吃香喝辣！中元普渡新風味
    基隆市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播