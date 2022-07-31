少子化衝擊！基隆僅2高中職招滿 其餘各校8/8起辦理續招

少子化嚴重衝擊公私立高中職的招生！基隆市多所公、私立高中職都面臨招生不足的窘境。圖為基隆女中也將辦理續招。（資料照，記者俞肇福攝）

2022/07/31 20:01

〔記者俞肇福／基隆報導〕少子化嚴重衝擊公私立高中職的招生！基隆市多所公、私立高中職都面臨招生不足的窘境，目前只有基隆市立安樂高中、國立基隆商工不用辦理續招；8月起，有意參加續招的學生，請電洽各校教務處，8日起向各校辦理報名。

基隆市教育處指出，基隆市立暖暖高中、基隆市立中山高中、基隆市立八斗高中都有缺額；另外，國立基隆高中、國立基隆女中、私立二信高中、輔大聖心高中、光隆家商、培德工家都有缺額。

國教署指出，要報名免試升學續招，必需在先前所有招生管道都沒有錄取、有錄取但是未辦理報到，或是錄取報到後放棄（依該管道規定的放棄時間內）完成，才可以報名。依國教署公告時程，8月8日開始公告，學生當天可至國教署網站上方「科組查詢」內查找，或是到欲報名續招的學校官網查看。

國立海大附中指出，海大附中需要續招的科別有資訊科、漁業科、水產養殖科、食品科、航管科等5科；其中，漁業科、水產養殖科、航管科，由政府補助學雜費，學生僅需負擔書籍費與服裝費用。

私立二信高中表示，普通高中有缺額，缺額較多的是技術型高中，除了電機科缺額快額滿外，其他7科都有缺額；國立基隆女中陳明印表示，基隆女中預計續招50人，國立基隆高中校長鍾必先表示，基隆高中將續招40人。

少子化嚴重衝擊公私立高中職的招生！基隆市多所公、私立高中職都面臨招生不足的窘境。圖中的基隆女中也將辦理續招。（記者俞肇福攝）

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