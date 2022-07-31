基警新局長首次帶隊擴檢 一晚逮捕3名通緝犯

基隆市警察局長張樹德帶隊前往轄區內ＫＴＶ等場所，進行擴大臨檢。（記者吳昇儒翻攝）

2022/07/31 10:12

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局長張樹德本月22日剛上任，昨日晚間就帶領151名警力，執行擴大臨檢，成功逮捕3名通緝犯及1名逃逸外勞。此次針對轄內KTV、網咖、撞球場等青少年易聚集、滋事場所，採「高強度、高密度」與「閉鎖式」執行擴大臨檢掃蕩，防制青少年聚集滋事或出入妨害身心健康場所，以完成保護青少年之任務。

基隆市警局指出，有鑑於他縣市近期發生槍擊、詐欺案件，嚴重挑釁公權力，為有效淨化選前治安，新任局長張樹德為展現嚴正執法決心，特別帶隊進行擴大臨檢勤務，以安定社會人心，鞏固基隆市治安。

市警局統計，7月1日起至昨日止，共查獲販賣毒品案18件18人、施用毒品案55件55人、違反兒少性剝削條例案7件15人、參與詐欺集團或擔任車手案10件18人、參與賭博或提供賭博場所意圖營利案2件2人、勸阻青少年深夜流連妨害身心健康場所9人。

局長張樹德表示，警方會全力維護本市治安及交通安全、順暢，並持續結合市政府各網絡單位共同執行青少年保護工作，另因應年底選舉將至，會帶領團隊澈底淨化選前治安，嚴查賄選案件，以維護選舉之公正及公平。

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基隆市警察局長張樹德帶隊前往轄區內ＫＴＶ等場所，進行擴大臨檢。（記者吳昇儒翻攝）

基隆市警察局長張樹德（左１）帶隊前往轄區內ＫＴＶ等場所，進行擴大臨檢。（記者吳昇儒翻攝）

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