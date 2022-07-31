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    保存脫罪對話截圖成鐵證… 男用虛擬貨幣進口大麻被起訴

    基隆地檢署近日偵結，依違反毒品危害防制條例，將吳男起訴。（記者吳昇儒攝）

    基隆地檢署近日偵結，依違反毒品危害防制條例，將吳男起訴。（記者吳昇儒攝）

    2022/07/31 09:29

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名吳姓男子與許、張姓同夥透過國外網站進口大麻進入我國，今年3月11日以市值6千美元泰達幣，購入六氫大麻酚2瓶。同年4月27日，偵辦人員以包裹追人，將吳男逮捕到案，並從查扣的手機中找出，吳男想以進口戶外用品名義，欺騙檢方的對話截圖，成犯案鐵證。基隆地檢署近日偵結，依違反毒品危害防制條例，將吳男起訴。

    檢調查出，吳男明知六氫大麻酚在我國屬於二級毒品，竟夥同許、張姓男子聯繫美籍男子Trinn Hatch，進口2瓶大麻（重1.62公斤）進入我國境內；關務署台北關發現該郵包有異後，通知調查局基隆市調查站進行偵辦。

    吳男卻突然要求貨運公司將郵包改送到淡水區某處，偵辦人員以包裹追人，成功將犯嫌逮捕，並查扣犯案用的筆記型電腦及手機，另追出許、張姓男子身分，帶回偵辦（該部分另案偵辦）。

    此外，對吳男進行尿液檢測，針對大麻成分檢測出具有陽性反應，證實犯嫌確實曾施用過大麻。

    檢調更發現，吳男曾向友人表示，想用MCT油（中鏈三酸甘油酯）名義進口大麻企圖脫罪，另也在其手機相簿內發現對話截圖，內容提及要訂一些戶外用品，如果真的到台灣出事，可以賴給他國，並謊稱僅訂購戶外用品，然後還稱訂單要分流到時可以給檢方看，證明只有戶外用品訂單等語，已經將脫罪方式想好。

    吳男偵訊時向檢察官宣稱，自己訂購的商品為六氫大麻酚（HHC），有請國外賣家提供第三方檢測，確定沒有令人興奮的四氫大麻酚（THC），以為這樣進口到台灣是合法的行為。

    檢察官偵訊後認為，不論是大麻或六氫大麻酚（HHC）在我國均屬於二級毒品，吳男等人的行為，已經觸犯運輸第二級毒品罪及私運管制物品進口罪，依法將吳男起訴，並請法官依較重的運輸第二級毒品罪處斷；查扣的2瓶大麻，則宣告沒收。

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