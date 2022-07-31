馬祖大坵暗空之夜8月登場 邀民眾登島賞星

國立台灣海洋大學與北竿鄉公所攜手8月舉辦「2022馬祖大坵暗空之夜-初心」，邀請民眾一同夜登大坵島，在無垠的星空下，體驗北竿獨特的生活樣貌。（圖為國立台灣海洋大學提供）

2022/07/31 07:55

〔記者俞肇福／基隆報導〕國立台灣海洋大學攜手連江縣政府北竿鄉公所於8月舉辦「2022馬祖大坵暗空之夜-初心」，邀請民眾一同夜登大坵島，在無垠的星空下，體驗北竿獨特的生活樣貌，盼旅者透過這次旅程，感受島嶼的生命力、靜觀自己並找回初心。活動詳情與報名可至「Accupass售票平台」。

國立台灣海洋大學馬祖行政處長張文哲表示，海大積極帶領校區團隊結合社區資源，協助地方產業發展，期望藉由活動導入地方創生精神，植入馬祖北竿鄉在地DNA，讓更多人認識馬祖的美。

連江縣北竿鄉長陳如嵐指出，馬祖北竿鄉大坵島以梅花鹿聞名，擁有台灣奈良的美譽，同時很適合發展觀星體驗，目前正積極爭取國際暗天協會（International Dark-Sky Association,IDA）認證為「暗空島嶼（Dark Sky Island）」。海大攜手北竿鄉公所與北竿在地業者-星漾海景民宿、台灣暗空協會（TDA）及水青社等單位齊同推動「馬祖大坵暗空之夜-初心」，也非常符合減光環保的倡導。

「2022馬祖大坵暗空之夜-初心」活動推出「七夕浪漫場」、「滿月靜心場」與「音樂饗宴場」3梯次共9場活動，活動為夜間登島、吟唱並結合光影舞動、大草原上薩克斯風悠揚演奏、與自然共鳴的體驗，8月13日邀請到大提琴家張正傑在月光下演奏及海大社團以星空為主題的音樂會。

「2022馬祖大坵暗空之夜-初心」包括8月4日到8月6日的 七夕浪漫場，8月13日到8月15日的滿月靜心場，8月26日到8月28日的音樂饗宴場，每人票價600元 （包含船票、活動與保險），設籍馬祖的鄉親300元。

國立台灣海洋大學與北竿鄉公所攜手8月舉辦「2022馬祖大坵暗空之夜-初心」，邀請民眾一同夜登大坵島，在無垠的星空下，體驗北竿大坵島獨特的生活樣貌。（圖為北竿鄉公所提供）

國立台灣海洋大學與北竿鄉公所攜手8月舉辦「2022馬祖大坵暗空之夜-初心」，邀請民眾一同夜登大坵島；圖為海大馬祖校區行政處長張文哲（前排雙手豎起大拇指者）、北竿鄉長陳如嵐（後排戴墨鏡者）與海大同學在大坵島合影。（圖為國立台灣海洋大學提供）

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