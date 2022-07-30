基隆暖暖惠明新村未納入聚落建築群 將拆除闢停車場

基隆港務分公司的惠明新村宿舍荒廢多年，將拆除?為平面停車場。（記者盧賢秀攝）

2022/07/30 22:59

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市暖暖區基隆港務分公司宿舍惠明新村長年閒置，地方希望活化利用，去年要拆除時，文資團體認為有保存價值，提案指定為暫定古蹟，文資評估、審查認定，這些磚造宿舍並無特殊設計，有別於傳統眷村文化，決定不登錄為聚落建築群，近期將拆除闢設停車場，未來爭取作為創生基地。

基隆市議員林旻勳說，暖暖區有一些老舊荒廢眷舍，希望可以推動活化舊眷舍，賦予新生命，2019年曾與工業技術研究院資深經理張滋煒會勘，希望以促參方式將「惠明新村」整改為類似台中審計新村或是霧峰光復新村等文創園區，但地主基隆港務分公司嘗試招商無功而返。

去年6月港務分公司要清理搬遷廢棄物、拆除舊建物，開闢為停車場，解決碇內地區停車空間不足壓力，但文資團體認為建物具文化價值，提報為文化資產，市府指為暫定古蹟。

基隆市文化局調查，根據「基隆港建港百年紀念文集」記載，惠明新村是1971年到1978年陸續完工的宿舍，總共有81戶宿舍，還有抽水機房及疏散倉庫，是加強磚造宿舍，並無特殊設計與工法。

文化局長陳靜萍說，經調查，惠明新村是基隆港務分公司因應員工住宿需求所興建雙拼式2層樓公寓宿舍，設計簡單、工法普通，是當時一般普遍的加強磚造房屋，宿舍的員工生活形態單純、簡單 ，並沒有像眷村發展出特殊文化或生活型態。

而且與惠明新村相同建築型式與風格的一德新村、東暖新村，在2年前文資審議會議就決議不列冊追蹤。文化局召開「文化資產價值評估、審查」會議審議決議，惠明新村解除列管，7月已通知地主基隆港務公司。

林旻勳指出，基隆港務分公司將依原計畫拆除惠明新村，開闢平面的臨時停車場，後續他仍會努力爭取惠明新村與周邊閒置空地活化，成為文創園區或假日市集的創生基地。

基隆市遠源路旁的惠明新村已荒廢十多年。（記者盧賢秀攝）

基隆港務分公司的惠明新村宿舍將拆除作為停車場。（記者盧賢秀攝）

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