男子半夜在和平島海域潛水打魚 最高可罰50萬

男子違法深夜在和平島公園浮潛打魚，警方據報前往取締。（記者盧賢秀翻攝）

2022/07/30 16:02

〔記者盧賢秀／基隆報導〕1名胡姓男子28日深夜在和平島公園海域潛水，園方發現擔心有安全問題，報警處理，發現他身上網袋內有龍蝦、石斑等漁獲，違法在水域內潛水打魚，依發展觀光條例涵送北海岸及觀音山國家風景區管理處開罰，最高可罰50萬元。這是和平島公園納入國家風景區以來首次打魚開罰。

和平島公園業者指出，28日深夜發現有人從和平島灣下水打魚，而且基隆市規定晚上6點以後不能下水，該男子在海內浮潛超過2個小時，因此報警處理。

二分局和一路派出所擔心該男子有生命危險，所長陳志峰和警員鄭旭翔、潘禹叡，趕緊前往處理，海巡署八尺門安檢所及和平島公園員工已在現場守望，警方要求該男子立刻上岸。

警據出，胡姓男子上岸後，雖持有合格漁槍，穿著淺水衣、蛙鞋還帶著鉛塊，但身上的網袋內有龍蝦、石斑等漁獲，明顯違法在水域內打魚，違反發展觀光條例62條，未經主管機關許可，採捕野生動物、植物、魚類資源等，最高可罰50萬元以下。

警方呼籲，從事潛水活動應遵守水域遊憩活動管理辦法及發展觀光條例，才能玩得開心又安心，對於陌生海域需多加留意，避免發生意外。

宏岳國際公司總經理黃偉傑表示，和平島公園為維護海洋生態永續，除了長期投入做淨灘、淨海之外，也希望從海洋生態保育管理，建立減塑等觀念，建構指標性永續旅遊島。

和平島公園有公告，禁止採捕，晚上也不能進入海域。（記者盧賢秀翻攝）

和平島公園夏天是戲水天堂。（記者盧賢秀攝）

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