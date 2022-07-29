謝國樑推教育政見 主張強化國中特色專班

謝國樑今天推出「基隆教育政策三部曲」第二部曲，主張「強化國中特色專班」。（圖為謝國樑辦公室提供）

2022/07/29 21:11

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市長提名人謝國樑今天推出「基隆教育政策三部曲」第二部曲，主張「強化國中特色專班」，提升基隆孩子的專長學科能力，同時在學校跟家長有意願的前提下，評估鬆綁法規，讓學校可以「延伸學習」，強化基隆國中學生未來在銜接高中時的競爭力。

謝國樑說，在中等教育當中，大多數的學生會選擇家中附近的國中就學，目前多數學校皆以常態分班，並採取特色社團進行專長發展，然而此舉對於提升孩子競爭力的成效有限。為了提升基隆整體競爭力，並提供學生更多就學的選擇，增加特色資優班對整體教育來說，仍是不可或缺的一部分。

他指出，未來面對世界競爭的演進與變化，發展特色專班才能具有更強競爭力。目前在基隆除二信、銘傳國中的數理資優班及體育班，武崙國中的數理資優班、中正國中的民俗體育班外，也有部分的國中發展出音樂、技藝的資優班。

他認為，將學校的特色更加升級，提升專長學科的能力，讓基隆的國中生能夠在銜接高中擁有更高的競爭力，近一步發展各校間的「獨特性」與「專業性」。

謝國樑說，現行的法令是不允許學校進行課後的「延伸學習」，因此學生課後常奔波往返學校與補習班之間，這不僅消耗孩子的體力與時間，也衍生出後續交通接送的問題。因此未來將會思考，在學校跟家長有意願的前提下，評估鬆綁法規，讓學校可以「延伸學習」，提供孩子和家長有更多元的選擇。

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