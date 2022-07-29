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    首頁　>　基隆市

    基隆教育界大搬風 14校換校長 海大附中校長換人

    基隆市111學年度新任、轉任及連任國中、國小校長布達典禮今舉行，通過遴選的校長宣誓就職。（記者俞肇福攝）

    基隆市111學年度新任、轉任及連任國中、國小校長布達典禮今舉行，通過遴選的校長宣誓就職。（記者俞肇福攝）

    2022/07/29 18:06

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市教育界8月人事大搬風，基隆市共有14所轉任、新任校長走馬上任。基隆市政府今天下午舉行連任、轉任暨新任校長布達典禮；另外，服務滿45年暖西國小校長趙蕙芬、服務42年的七堵國小校長張簡秀金兩人退休，基隆市長林右昌親自頒發紀念品，感謝兩人對教育的奉獻。

    林右昌表示，趙蕙芬是基隆市海洋教育輔導團的創團召集人，曾任和平、堵南以及暖西國小校長，帶領學校獲獎無數，包括教學卓越金質獎及特色學校獎，45年教職生涯，扶助弱勢學生，開創基隆市海洋教育全新局面；張簡秀金教職生涯42年，心理輔導專長，致力為每一位孩子提供舞台，讓學生看到自己的天賦價值，曾任瑪陵、尚仁以及七堵國小校長，推動品德、閱讀與自我領導力教育，曾獲頒教學卓越金質獎、品德教育特色學校及三好校園，開創學生生命品質與幸福。

    國立海大附中校長陳世程8月1日轉任新竹高工，國立海大附中新任校長洪進源（原羅東高工進修部主任），海大附中8月1日上午10點舉行布達典禮。

    基隆市市屬學校校長通過連任的有百福國中陳斯彬、成功國中張志明、八斗國小羅世彬、安樂國小蕭玉盞、成功國小陳怡君、深澳國小莊智森、堵南國小胡智強、尚仁國小楊金芳。

    轉任校長共有9人，國中有3人，分別是明德國中沈俊光轉任建德國中、建德國中徐仁斌轉任明德國中、中正國中黃明智轉任信義國中。國小轉任校長6人，分別是中正林志彥轉任七堵國小、暖江曾恕華轉任東信國小、隆聖魏川淵轉任暖西國小、東信王佩蘭轉任正濱國小、正濱王春奎轉任隆聖國小、東光那昇華轉任忠孝國小。

    新任校長共計4人，分別是中正國中江忠僑、東光國小顏安秀、中正國小李欣蓉與暖江國小張兆文。

    基隆市暖西國小退休校長趙蕙芬（右）服務滿45年屆齡退休，七堵國小校長張簡秀金服務滿42年申請退休，基隆市長林右昌頒贈紀念品，表達對兩位校長的感謝。（記者俞肇福攝）

    基隆市暖西國小退休校長趙蕙芬（右）服務滿45年屆齡退休，七堵國小校長張簡秀金服務滿42年申請退休，基隆市長林右昌頒贈紀念品，表達對兩位校長的感謝。（記者俞肇福攝）

    基隆市111學年度新任、轉任及連任國中、國小校長布達典禮今天舉行；基隆市長林右昌與家長團體、市議員等貴賓合影。（記者俞肇福攝）

    基隆市111學年度新任、轉任及連任國中、國小校長布達典禮今天舉行；基隆市長林右昌與家長團體、市議員等貴賓合影。（記者俞肇福攝）

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