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    首頁　>　基隆市

    迎接好兄弟！開基老大公廟開龕門 鷄籠中元祭開鑼

    輪值主普的黃姓宗親會爐主黃大銘 在開基老大公廟開啟龕門。（基隆市政府提供）

    輪值主普的黃姓宗親會爐主黃大銘 在開基老大公廟開啟龕門。（基隆市政府提供）

    2022/07/29 16:57

    〔記者俞肇福／基隆報導〕傳承168年的鷄籠中元祭，今天（29日）下午由輪值主普的黃姓宗親會與基隆市長林右昌等人在開基老大公廟開啟龕門，宣告為期1個月的鷄籠中元祭正式展開，基隆市長林右昌特別祈求老大公們庇佑基隆市運平順，市民心想事成、健康平安。

    民間俗稱「開鬼門」的開龕門儀式，今天中午2點，輪值主普的黃姓宗親會爐主黃大銘率各姓宗親會代表與祭，備有豐盛祭品牲肴，啟墓扉、放鬼魂象徵歡迎好兄弟，來到陽間享用民間的供品。

    在虔誠焚香祝禱、行獻禮後，老大公廟主委陳丁寶將裝有鑰匙與名冊的錦盒交給林右昌，接著再轉交爐主黃大銘打開錦盒取出紀錄簿，寫下開龕門時辰和姓名。待時辰到，在信眾及各宗親會代表注目中，林右昌陪同爐主黃大銘持鑰匙開啟廟內龕門，代表中元祭正式揭開序幕。

    林右昌在參與儀式前指出，開龕門是每年中元祭重頭戲之一，象徵老大公好兄弟要到陽間接受大家供養，從開燈夜到今天開龕門，整個中元祭科儀進行都非常平順。他相信今年主普都會圓滿順利平安，市運平順，市民心想事成、健康平安。

    傳承168年的鷄籠中元祭，輪值主普的黃姓宗親會爐主黃大銘（右一）與基隆市長林右昌（右二）、議長蔡旺璉（中）、立委蔡適應（左二）等人今天下午在開基老大公廟開啟龕門，宣告為期1個月的鷄籠中元祭正式展開。（基隆市政府提供）

    傳承168年的鷄籠中元祭，輪值主普的黃姓宗親會爐主黃大銘（右一）與基隆市長林右昌（右二）、議長蔡旺璉（中）、立委蔡適應（左二）等人今天下午在開基老大公廟開啟龕門，宣告為期1個月的鷄籠中元祭正式展開。（基隆市政府提供）

    基隆市長林右昌接過開龕門的錦盒與名冊。（基隆市政府提供）

    基隆市長林右昌接過開龕門的錦盒與名冊。（基隆市政府提供）

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