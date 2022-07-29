慶讚中元！基隆老大公廟開燈夜 4000盞普度公燈映夜空

2022年壬寅年鷄籠中元祭，28日深夜11時30分在基隆開基老大公廟舉行「開燈夜」儀式，4000盞普度公燈照亮夜空。（記者俞肇福攝）

2022/07/29 02:06

〔記者俞肇福／基隆報導〕2022年壬寅年鷄籠中元祭，28日深夜11時30分在基隆開基老大公廟舉行「開燈夜」儀式，基隆市長林右昌和今年輪值主普的黃姓宗親會主委黃丁風、基隆市議會議長蔡旺璉、立委蔡適應等地方仕紳共同按鈕開啟總開關，點亮4000盞的「普度公燈」，為壬寅年鷄籠中元祭揭開序幕。

基隆市長林右昌與輪值主普的黃姓宗親會主委黃丁風等人，共同按鈕啟動，薪火相傳永續斗燈座，隨後，眾人再依序上香、行獻花、獻果等儀式後，4千盞普度公燈在午夜12時同時點亮，象徵引領陰間好兄弟通往陽間道路，接受人們一整個月香火供奉，廟前廣場點燃鞭炮，氣氛沸騰。

林右昌說，前兩年因疫情關係，中元祭都縮小規模舉辦，今年疫情趨緩，恢復放水燈徒步遊行，這是全民防疫的成果，感謝市民配合防疫，希望老大公及好兄弟保佑基隆、台灣能夠驅除疫情，大家幸福平安，回復正常生活。

2022年壬寅年鷄籠中元祭，28日深夜11時30分在基隆開基老大公廟舉行「開燈夜」儀式，4000盞普度公燈照亮夜空。（記者俞肇福攝）

2022年壬寅年鷄籠中元祭，28日深夜11時30分在基隆開基老大公廟舉行「開燈夜」儀式，基隆市長林右昌（右二）、立委蔡適應（左二）、基隆議長蔡旺璉（左三）、與輪值主普的黃姓宗親會主委黃丁風（右三）共同按鈕開啟普度公燈。（記者俞肇福攝）

2022年壬寅年鷄籠中元祭，28日深夜11時30分在基隆開基老大公廟舉行「開燈夜」儀式，今年輪值主普的黃姓宗親會主委黃丁風開啟普度公燈前簽名。（記者俞肇福攝）

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