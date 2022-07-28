謝國樑：導入國際成功教學模式、閒置校舍創新變身

國民黨基隆市長提名人謝國樑今天（28日）公布「基隆教育政策三部曲」中的首部曲，希望未來能「導入國際成功教學模式」，讓基隆的孩子們從小就能與世界接軌，對於閒置校舍，提出「閒置校舍創新變身」政見。（圖為國民黨基隆市長提名人謝國樑提供）

2022/07/28 20:11

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市長提名人謝國樑今天（28日）公布「基隆教育政策三部曲」中的首部曲，希望未來能「導入國際成功教學模式」，讓基隆的孩子們從小就能與世界接軌，培養學生「多元學習」的核心素養與探索興趣。同時，對於少子化造成閒置校舍，提出「閒置校舍創新變身」政見，將以長照、青年就業、幼兒托育、身障庇護4個面向，幫助青年創業，也能增進基隆市民的社會福利，將閒置資源發揮最大的價值。

謝國樑表示，根據天下雜誌評比，基隆市文教力更是「非六都中倒數第二」，基隆孩子的教育狀態是當務之急，因此今日提出教育政策三部曲中的首部曲，就是希望未來擔任市長後能改善並提升基隆市的文教力，進而讓基隆的孩子能接軌國際。

謝國樑提到，他若當選基隆市長，將「導入國際知名教學方法」的政策主張，就是落實「學習權」取代傳統「受教權」的思維、並同時發展「適性專題開發潛能，創造獨特性發展」，讓基隆和國際上好的教育品牌合作，找到適合台灣教育體制的平衡點並導入新式教學系統。

謝國樑對此也提出「閒置校舍創新變身」4項措施，第一項，將要解決長照問題與創造銀髮俱樂部，除導入如長照、日照中心系統之外，將結合醫療、居家照護、超級商場、系列活動等，提供複合式青銀社區的多功能服務。第二項，將規劃以青年創業、青年交流為主軸，成立青創育成空間、個人工作室與策展空間。第三項，將利用餘裕教室設立「公共托育中心、公共親子中心」、 辦理多元學習情境語文故事屋及設立非營利幼兒園等，並辦理托育服務及社區親子服務。第四項，成立身心障「小作手庇護工坊」，預計提供身障團體學習用途與庇護工坊空間。

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