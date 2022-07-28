蔡適應：交通串聯北北基桃 降低房價年輕人才會留下

民進黨基隆市長提名人蔡適應今（28）日擔任由亞太青年協會舉辦的MODEL APEC營隊講師，講課內容從國防自主一路講到北台灣產業發展與未來願景。（圖為蔡適應服務處提供）

2022/07/28 19:05

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市長提名人蔡適應今（28）日擔任由亞太青年協會舉辦的MODEL APEC營隊講師，講課內容從國防自主一路講到北台灣產業發展與未來願景。蔡適應表示，北北基桃是一個整合式的都市化及產業廊帶，透過交通建設，讓「都市」與「年輕人」減壓，縮小城鄉差距、減輕房價負擔。

蔡適應表示，北台灣的產業和中南部的產業型態與規模不同，不同產業的人才，流動的區域也不太一樣，以國防工業來講，中部的清泉崗基地，衍生航太產業，海軍相關產業會考量軍港位置，而陸軍較為分散，每個產業都有不同的產業範圍。

蔡適應認為，國際上的產業帶都已經變成都市化廊帶，伴隨交通發展和科技進步，帶動郊區發展，便整合起來成為一條產業廊帶。以北北基桃來說，作為一個整合區域，以台北市為核心，分為空港與海港，應該需要兩條捷運來連接空港和海港，目前桃園機場捷運就是空港捷運，而未來的基隆捷運就是連結海港的捷運。

蔡適應說，內湖科技園區的塞車問題，必須透過交通建設來減壓，像是捷運或是公車，未來的基隆捷運會和汐止民生線整合在一起，作為內湖、南港、汐止的產業廊帶延伸。未來基隆的內陸的貨櫃站，可以釋放出大面積的空地出來，在這裡建構新的運輸系統，打造東台北的生活圈，不僅可舒緩當地的交通問題，也是產業廊帶的重要延伸。

針對都市的減壓，蔡適應提及，可以透過軍方的營區，進行區位移轉來把空間釋放，像是基隆的軍港西遷，或是台北的信義計畫區營區遷移，高雄的衛武營園區。對軍方來說，在都市化的過程中，營區的隱蔽效果已經不在，就會開始重新調整，作為一個城市的規劃者，這都是非常重要的方向。

蔡適應強調，要把年輕人留在這座城市，最重要的就是減輕房屋購買的負擔比例，台北市的房價已經無法負擔，所以會擴散到鄰近城市尋求落腳處。以台北市為界，分成東西兩邊，西區的發展會逐漸往桃園走，而東邊的發展從內湖一路延伸至南港、汐止、基隆，房價相對便宜，交通也算方便，北北基桃的生活圈，就是要透過交通圈規劃的方式，減少青年生活負擔，進一步縮減城鄉差距。

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