基隆嶼濱海步道修繕 導覽指標藏藝術巧思

基隆嶼濱海步道相關設施更新，其中全新設計的導覽指標更是跳脫傳統，利用石頭堆疊、表面加工刻字、金屬板鏤空圖案再加上QR Code智慧導覽，完全融入地景環境。（基隆市政府提供）

2022/07/28 17:55

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府今年克服惡劣天候考驗，完成基隆嶼濱海步道相關設施更新，其中全新設計的導覽指標更是跳脫傳統，利用石頭堆疊、表面加工刻字、金屬板鏤空圖案再加上QR Code智慧導覽，完全融入地景環境，讓登島遊客都表示驚豔不已。

有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼，島上濱海步道因年代久遠、老舊損壞亟需整修，基隆市政府2021年向交通部觀光局爭取補助經費進行全線修繕，包含步道、涼亭、指標、護欄、觀景平台等相關設施更新。工程於2021年11月10日開工，歷經雨季、颱風、風浪大等惡劣天候考驗，終於在2022年7月10日完工開放，現在遊客登上基隆嶼，可以漫步在濱海步道上欣賞無敵海景，遠眺基隆及北海岸的山海景色。

基隆市觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，濱海步道設計原則為減量設計、就地取材、保留生態及通用設計，除了拓寬步道增加安全性，融合現況地景及石頭蜿蜒前行，並於步道交會節點附近增加遮陽避雨的休憩亭及融合地景設計的導覽指標牌面，都讓登島遊客耳目一新。

曾姿雯說，導覽指標牌面更是整修後的一大亮點，全新設計的導覽指標完全跳脫傳統指標，利用島上石頭堆疊，表面加工刻字、金屬板鏤空圖案及以QR Code智慧導覽取代解說牌文字，符合現代人數位使用，並將指標高度降低及大地色彩整體融入地景環境，材質更耐久也更易於維護，讓指標完全融入島上風景，提昇整體觀光遊憩水準。

觀銷處表示，第1類全新導覽解說牌，有3座位於基隆嶼碼頭旁，可透過手機掃描QR Code連結至基隆旅遊網，中、英、日、韓4國語言導覽基隆嶼觀光景點、環境生態、島嶼故事等介紹。步道沿途行經楠田上等兵殉職碑，採用不鏽鋼板蝕刻中英文解說牌，漫步至基隆嶼8號觀景平台則有1座鑲嵌於地板的180度視野風景解說牌，可遠眺九份、深澳、潮境公園、101高地、八斗子、槓子寮砲台、海洋大學、和平島、基隆港的天際線。

第2類是方向標示牌，位於濱海步道與停機坪、登山步道、土地公祠、觀音巖之交會節點附近，引導遊客方向及距離；第3類是距離標示牌；第4類為警告標示類，小心頭部、蛇蟲出沒、落石危險、禁止進入等，利用鋼線鏤空設計警示圖案。

基隆嶼濱海步道相關設施更新，其中全新設計的導覽指標更是跳脫傳統，利用石頭堆疊、表面加工刻字、金屬板鏤空圖案再加上QR Code智慧導覽，完全融入地景環境。（基隆市政府提供）

基隆嶼濱海步道相關設施更新，其中全新設計的導覽指標更是跳脫傳統，利用石頭堆疊、表面加工刻字、金屬板鏤空圖案再加上QR Code智慧導覽，完全融入地景環境。（基隆市政府提供）

基隆嶼濱海步道相關設施更新，其中全新設計的導覽指標更是跳脫傳統，利用石頭堆疊、表面加工刻字、金屬板鏤空圖案再加上QR Code智慧導覽，完全融入地景環境。（基隆市政府提供）

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