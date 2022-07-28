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    首頁　>　基隆市

    以合約糾紛搶奪土方利益 天道盟壯碩「排骨仔」遭檢肅

    綽號「排骨」的天道盟太陽會陳姓大哥。（記者劉慶侯翻攝）

    綽號「排骨」的天道盟太陽會陳姓大哥。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/07/28 09:55

    〔記者劉慶侯／台北報導〕綽號「排骨」的天道盟太陽會陳姓大哥，表面上經營土方公司，動輒以工程合約糾紛，叫唆手下小弟向建設營造公司恐嚇，勒索鉅額工程款項；台北市刑警大隊偵四隊經蒐證，檢肅逮捕陳嫌等11人到案，依法移送基隆地檢署偵辦。

    警方表示，58歲的陳清源為天道盟太陽會元老成員，身材壯碩但江湖諢號卻被取為「排骨」，因為在幫會中屬於老角頭級數，因此頗具有號召力，並積極往具有暴利的土方方向作謀劃。

    警方調查，陳嫌的上包廠商因合約到期，離開桃園龜山一處營建工地後，陳嫌認為其中仍有很大利益空間，便以土方工程合約糾紛為由，向建商索討土方工程款項，揚言若不付出3000萬元，將會很難擺平事情。

    陳嫌並為展示自己在太陽會上的江湖實力，分別派出太陽會旗下的台北分會、新北分會、新竹分會與桃園分會等成員，輪番以車輛圍堵工地門口，或尾隨砂石車蒐證等方式，強行脅迫業者屈從。

    建商不堪其擾，暗中向台北市刑警大隊報案，案經專案小組埋伏、跟監蒐證，24日見時機成熟，兵分多路，同步在基隆、新北市、桃園、新竹等地，執行搜索並拘提陳嫌及手下小弟等共11人到案，依法移送基隆地檢署偵辦，法院諭令陳嫌以50萬元交保。

    陳嫌教唆手下對工地圍堵。（記者劉慶侯翻攝）

    陳嫌教唆手下對工地圍堵。（記者劉慶侯翻攝）

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