逼工程業者交「在地費」 基隆角頭被逮送辦

警方蒐證將自稱角頭的鄭姓男子移送法辦。（記者吳昇儒翻攝）

2022/07/28 08:39

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警察局7月間配合警政署執行「全國同步掃黑行動」專案，成功掃除了竹聯幫與天道盟在基隆地區的幫眾外，另也逮捕暖暖區一名鄭姓角頭。鄭男自恃為該區老大，要求該區內的工程土方都須讓自己轉包抽取「在地費」，其中一處工地因不願配合，業者遭到毆打恐嚇。警局統計，此波掃黑共檢肅治平對象6名，共犯44人。

警方調查，自稱暖暖地區角頭的鄭姓男子前年起至去年底止，對外放話表示，只要是暖暖區的工程，相關的營造廢棄土都必須由自己轉包清理，才能安全施作，不少工地負責人為了工程順利，只好讓鄭男處理，但每噸的處理成本卻須增加2到3成不等，鄭男宣稱這是給他的「在地費」。

去年底一名吳姓包商因不願配合鄭男做法，慘遭對方率幫眾至承包工程的包商住家及工地現場恐嚇，甚至毆打土方工程合夥人及其友人。警方蒐證後，今年7月18日起，見時機成熟，陸續將鄭男等人帶回偵辦。

此外，基隆市警三分局也鎖定一名余姓天道盟太陽會分子，經常因為自己與友人的債務糾紛，就糾眾毆打被害人，其中一人被手銬反銬押至山區毆打凌虐，另一名則是被開山刀攻擊，警方本月15日將余男逮捕到案。

今年4、5月間，竹聯幫仁堂一名盧姓幹部涉嫌以提供工作機會誘騙被害人交付個人帳戶、提款卡後，囚禁基隆市信義區、新北市金山、萬里區的租屋處，利用手銬或西瓜刀、辣椒水等物品恐嚇凌虐被害人，共犯下4起案件，其中一名被害人因不堪凌虐自三樓拘禁處跳樓逃往警局報案。警方蒐證後，將盧男等人逮捕。

基隆市警局指出，此次專案在基隆地檢署的指揮下，兵分多路，在基隆市、新北市及台北市陸續將6名治平對象及44名共犯逮捕到案，並查扣汽車、空氣槍、鎮暴彈、辣椒水、開山刀、手銬、球棒、毒品等贓證物，全案依組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、詐欺、妨害秩序、恐嚇、毀損、傷害等案移送偵辦。另於專案期間，合計偵破各類刑案216件260人、緝獲通緝犯36名。

警方查獲鄭男等人的犯案工具。（記者吳昇儒翻攝）

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