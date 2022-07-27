廢棄蚵棚亂飄害漁船擦撞 海科館與民間合力把海廢拖進港

海科館潮境方舟1號將廢棄漁網拖進八斗子漁港。（記者盧賢秀攝）

2022/07/27 19:18

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆外海最近有蚵棚與漂流垃圾多，廢棄漁網和塑膠等垃圾絞在一起，形成大型漂流海廢平台，已有多艘漁船與海廢擦撞，對航行船舶造成威脅。市府與國立海洋科技博物館（簡稱海科館）和民間船隻今天出動將影響航道的蚵棚和漁網等拖進港。

市政府產業發展處海洋及漁農發展科長蔡馥嚀表示，最近海上蚵棚和廢棄漁網等漂流物多，望海巷有多艘漁船和與蚵棚等發生擦撞，影響航行安全，因此市府和漁會及海科館出動漁船及潮境方舟1號將廢棄漁網及蚵棚拖進港。

蔡馥嚀說，潛水教練王銘祥最近也在蚵棚上放了小海豚追蹤器，會發出訊號和發光，可以追蹤它的位置，也可以提醒漁船注意。

王銘祥說，今天載客出海，發現海上廢棄漁網和保麗龍、塑膠等垃圾絞在一起，形成漂流在海上12平方公尺大的漂流廢棄網具，這對於在海上航行的船舶將造成安全，因此和海科館等一起把廢漁網等拖進港，拖行中還斷線3次。

海科館長陳素芬等表示，海上漂流的「幽靈漁網」，對於海洋生物及生態會造成極大影響，許多海洋生物常因這些「幽靈漁網」而無辜枉死，也會危及漁船航行安全，因此出動潮境方舟1號，與漁船共同清除蚵棚與幽靈漁網。

基隆外海出現大型蚵棚影響船隻航行安全。（記者盧賢秀攝）

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