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    中元祭紙錢集中燒 天外天焚化爐今祈福淨爐

    基隆市環保局焚化爐今天請道士淨爐。（記者盧賢秀攝）

    基隆市環保局焚化爐今天請道士淨爐。（記者盧賢秀攝）

    2022/07/27 15:27

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市將在29日開龕門，展開為期1個月的中元祭典活動，為讓民眾放心將紙錢交由環保局集中焚燒，環保局今天上午在天外天焚化廠舉行祈福淨爐儀式，環保局表示，今年與大型社區接洽，設置紙錢集中箱，已有多處大型社區預約集中收運紙錢。

    這項祈福淨爐儀式，副市長林永發和今年輪值主普黃姓宗親會主委黃丁風等人到場，由資深道長李騰龍把紙錢收運專車、暫存區、專用貯坑等潔淨去穢，祈求四方好兄弟保佑基隆風調雨順、國泰民安。

    林永發指出，民眾重視空氣品質，減少戶外焚燒，市府推行紙錢集中焚燒，今年邁入第16年，透過虔誠儀式祈福淨爐，對先人敬意不減。另還推「以善代金」，將部分買紙錢費用捐款做公益，也對環境維護盡份心力，參加以善代金的民眾環保局就送平安米和吊飾。

    環保局表示，從2006年推廣至今，紙錢收運量已突破1350公噸以上，以善代金2004年起累積捐款123萬元。為方便民眾參與，今年度環保局與轄區內大型社區接洽，設置紙錢集中箱，社區普度前預約紙錢集中收運，目前已有七堵區國際世貿公寓及幸福人生、安樂區城上城、中正區山海觀及星河繪、信義區麗景江山、早安國揚及微笑台北等社區預約，歡迎民眾、社區及公司行號共同響應，一起為空氣品質盡一份心力。

    此外，農曆7月期間於環保局清潔隊第一區隊（仁愛區獅球路48巷1號），增設紙錢集中箱，民眾可以自行送到第一區隊或是天外天焚化廠的紙錢暫存區；若有需要普渡文疏及封條，可至基隆市環保局網站「便民服務」的「表單下載」下載列印。

    基隆天外天焚化廠設有紙錢暫存區。（記者盧賢秀攝）

    基隆天外天焚化廠設有紙錢暫存區。（記者盧賢秀攝）

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