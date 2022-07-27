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    首頁　>　基隆市

    基隆東勢街施工監視器恐瞎半年 緊急舖光纖8月中恢復運作

    東勢街將進行電桿地下化工程。（記者盧賢秀攝）

    東勢街將進行電桿地下化工程。（記者盧賢秀攝）

    2022/07/27 12:52

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆暖暖東勢街（基福公路前段）正在做電桿地下化等工程，月中施工，沿路監視系統無法運作，空窗期達半年之久，里長林嘉萬和居民擔心治安隱憂，市警局與工務處等單位會勘後，先行在重要路口設移動式監視器，工務處緊急設置光纖，8月15日左右監視器就可恢復運作。

    基隆東勢街由公路總局補助進行道路改善工程，7月中旬開始進行電桿地下化工程，暖東里長林嘉萬日前在市長訪視基層時指出，台電施工後附掛在電桿的監視器無法運作，擔心成治安死角，基福公路假日交通流量大，有安全有疑慮。市長林右昌無法容忍，要求市警局和工務處研議解決。

    市警局長張樹德與工務處相關單位到現場勘查，將在東碇路、東勢街口及暖暖街、東勢街口各架設1具移動式錄影監視器，以補重要路口監錄之需求。

    市府工務處土木工程科的包商，將緊急鋪設光纖，預計於8月5日前完成，市警局重新裝置監視系統，預計8月15日前東勢街沿線監視器就可正常運作。

    市議員王醒之也頗有微詞，他表示，這項工程已經談了很久，先前做人行道，路面挖得凹凸不平，早應做好規劃，等到監視器無法運作才來亡羊補牢。

    基隆東勢街車流量大，將進行電桿地下化。（記者盧賢秀攝）

    基隆東勢街車流量大，將進行電桿地下化。（記者盧賢秀攝）

    基隆東勢街電桿地下化施工，監視器無法運作。（記者盧賢秀攝）

    基隆東勢街電桿地下化施工，監視器無法運作。（記者盧賢秀攝）

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