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    首頁　>　基隆市

    蔡適應拍宣傳照 推荐基隆最強5女力

    民進黨提名的基隆市長參選人蔡適應（右一）與提名的女議員參選人合體拍宣傳照。（記者盧賢秀攝）

    民進黨提名的基隆市長參選人蔡適應（右一）與提名的女議員參選人合體拍宣傳照。（記者盧賢秀攝）

    2022/07/26 17:01

    〔記者盧賢秀／新北報導〕民進黨基隆市長參選人蔡適應與提名女性市議員參選人拍攝宣傳照，共同喊出「基隆五夠 Young（年輕），女力ING（進行式）」，蔡適應指出，民進黨今年在基隆提名女性參選人最多的一次，而且都是年輕、優質且專業的人選。

    蔡適應表示，民進黨提名的13位議員參選人平均年齡41歲，是基隆有史以來平均年齡最年輕的一次，且今年提名5位女性，也是有史以來最多一次，基隆要持續翻轉，需要專業和青年世代努力。

    民進黨提名的女性議員參選人包括現任議員信義區陳宜、仁愛區鄭文婷，3位新人分別是中正區許睿慈、安樂區吳驊珈及七堵區的莎莎曾怡芳，不過今天鄭文婷確診，無法一起拍宣傳照。蔡適應說，這是基隆最強的「女力」陣容，個個年輕、優質且專業。

    此外，無黨籍市長參選人黃希賢則提出免費營養午餐政見，讓基隆學子受到良好的照顧外，也幫基隆爸媽減輕負擔。

    黃希賢指出，根據基隆市教育處統計，截至5月31日全市國小學生共1萬5577名，截至6月21日全市國中學生共6013名。估算國小生家長每月需負擔460元、國中生家長每月負擔560元。扣除暑假，所有國中小家長1年需自付9479萬餘元。

    黃希賢指出，市府1年付9400多萬元就是讓國中小學生免費吃營養午餐，何樂而不為？目前「基隆市地方教育發展基金」還剩16億元，「孩子的健康不能省」。

    民進黨基隆市長參選人與女議員參選人合拍宣傳照。（記者盧賢秀攝）

    民進黨基隆市長參選人與女議員參選人合拍宣傳照。（記者盧賢秀攝）

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