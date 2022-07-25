蔡適應拍定裝照 盼年底選戰揮出全壘打

民進黨基隆市長提名人蔡適應，今日（25日）與民進黨議員提名人合體拍定裝照，圖為蔡適應與基隆市議員提名人，穿上基隆❤️ING T袖團拍和JOJO立網美照。（記者俞肇福攝）

2022/07/25 19:16

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市長提名人蔡適應，今日（25日）與民進黨議員提名人合體拍定裝照，蔡適應邀請基隆市長林右昌擔任領隊、民進黨基隆市黨部主委蘇仁和擔任總教練，蔡適應擔任基隆隊長，並與13名基隆市議員提名人，以基隆❤️ING T袖團拍和JOJO立網美照；蔡適應表示，他會全力接棒基隆、延續光榮，Back to Back 揮出制勝的全壘打。

林右昌表示，基隆隊就是在基隆打拚的隊伍，過去的基隆給人相當負面的印象，失業率、自殺率、離婚率都是最高的，在他7年多的執政下，他和蔡適應聯手將國民黨留給基隆124億的債務、還掉56億，創造了屬於基隆人的奇蹟，這樣的執政成績必須延續下去，而他認為唯有蔡適應最適合接棒，延續基隆的改變和進步；他同時也推薦民進黨的市議員提名人，希望基隆可以大步躍進！

蘇仁和表示，基隆的改變還在進行當中，特別是林右昌是基隆有史以來，施政滿意度82%的市長，蔡適應則是基隆有史以來，公督盟評鑑得過最多次優秀立委的人選，他們兩個一個是基隆第一名的市長、一個是基隆第一名的立委，他相信唯有蔡適應能夠無縫接軌市政工作。

蔡適應表示，他很感謝林右昌和蘇仁和2人，推薦他接棒基隆，特別是民進黨主席蔡英文的徵召，讓他成為基隆市長提名人，他有信心帶領基隆隊在年底贏得選舉、市議員全壘打！

蔡適應持續表示，林右昌市長的施政讓市民感到驕傲，他們今天選在基隆的百年老港—正濱漁港彩色屋前亮相，就是因為這個漁港在這幾年重新翻轉，彩色屋成為基隆在台灣新的亮相起點，讓全台灣的朋友都知道林右昌的執政，讓基隆蛻變、翻轉；基隆的改變是持續進行式，所以他選擇基隆❤️ING、基隆進行式，當他的選戰主軸，他有自信接棒右昌市長，讓基隆的改變持續進行下去，接棒基隆、延續光榮！

民進黨基隆市長提名人蔡適應，今日（25日）與民進黨議員提名人合體拍定裝照，圖為基隆市長林右昌與蔡適應、民進黨基隆市議員提名人，一起分享選戰致勝方程式。（記者俞肇福攝）

民進黨基隆市長提名人蔡適應，今日（25日）與民進黨議員提名人合體拍定裝照，圖為蔡適應與基隆市議員提名人，穿上基隆❤️ING T袖團拍和JOJO立網美照。（圖為蔡適應辦公室提供）

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