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    基隆市民運動中心動工 林右昌︰盼成為北部青少年網球培育中心

    基隆市民體育活動中心今天舉行修繕工程開工典禮，基隆市長林右昌今天（25日）主持，林右昌期許市民體育活動中心工程如期如質完成，讓該處成為北部的青少年網球培育中心。（記者俞肇福攝）

    基隆市民體育活動中心今天舉行修繕工程開工典禮，基隆市長林右昌今天（25日）主持，林右昌期許市民體育活動中心工程如期如質完成，讓該處成為北部的青少年網球培育中心。（記者俞肇福攝）

    2022/07/25 16:07

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌今天（25日）主持基隆市市民體育活動中心修繕工程開工典禮，斥資8千多萬元，針對室內網球場地坪、屋頂、機電消防設備等進行更新及前棟公車處建築結構補強，林右昌期許市民體育活動中心工程如期如質完成，讓該處成為北部的青少年網球培育中心。

    曾經是網球國手的基隆市議員陳宜開心地在臉書貼文，她當上議員後，多次在議會提案，親自帶了林右昌走了N趟的市民體育活動中心，看看到處漏水的網球場，也讓林右昌下定決心必須整建，當司儀喊著市民體育活動中心開工典禮，她忍不住眼眶泛紅，因為她終於「說到做到」，終於可以有座不再漏水可以遮風避雨的網球館。可以有座培育網球選手幼苗的基層訓練站，愛好網球運動的市民都可使用。基隆市體育會理事長鄭錦洲致詞肯定，基隆市長林右昌是最支持運動的基隆市長。

    林右昌說，在中央補助下，將投入8128萬餘元辦理市民體育活動中心修繕工程，其中，包括立法委員蔡適應居間穿梭協調，獲中央補助4500多萬元，另外在市議員支持下由市府自籌市民體育活動中心的2000多萬元及前棟公車處建築結構補強的1500萬元。

    林右昌感謝教育處長杜國正全力推動修繕工程，也肯定體育場場長葉雅琦的率領下，承擔重大的責任，再加上公車處配合，讓工程順利推動；林右昌提醒，接下來才是挑戰的開始，近年來因為疫情因素，國內公共工程推動困難，期許監造單位及營造廠商要通力合作，讓工程順利推進。施工期程270日曆天。

    林右昌叮囑，請承、監造廠商在施工期間務必做到「確保工程品質」、「抓緊施工時間」、「注意施工安全」、「協調圓滿順暢」及「貫徹績效責任」等五大要點，期能以安全為前提，順利推動工程進行，讓民眾可以在多雨的氣候下，有更舒適的室內活動空間可以使用，讓基隆發展為友善運動城市。

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